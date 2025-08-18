Una vera e propria rivoluzione per milioni di italiani alle prese con le fastidiose e spesso ingannevoli chiamate di telemarketing. A partire da domani, 19 agosto, scatterà infatti la prima fase di un provvedimento destinato a frenare il fenomeno delle telefonate commerciali che arrivano dall’estero, ma che utilizzano numeri in apparenza italiani per indurre il cittadino a rispondere. La misura, voluta dall’Autorità per le comunicazioni (AGCOM), è un passo significativo per tutelare i consumatori dalle frodi.

La tecnica del “Cli Spoofing” e le sue vittime

La stretta si concentra su una tecnica ben precisa e sempre più diffusa. “Da martedì 19 agosto diventeranno operativi i nuovi filtri anti-spoofing imposti dall’Autorità per le comunicazioni agli operatori telefonici – spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Il Cli Spoofing, acronimo di Calling Line Identification Spoofing, è una tecnica che permette a chi chiama di mascherare il proprio numero telefonico: il chiamante utilizza software che gli permettono di modificare il proprio ID chiamante, facendo apparire un numero diverso da quello reale. Il destinatario della chiamata vede comparire questo numero fasullo, ignaro che si tratti di un’identità contraffatta, ed è quindi portato con l’inganno a rispondere al telefono. Una tecnica utilizzata da operatori e call center illegali per proporre attraverso il telemarketing investimenti finanziari ma anche contratti di forniture energetiche”.

Con la nuova delibera, l’AGCOM obbliga gli operatori nazionali a bloccare in Italia le chiamate con numerazioni italiane che provengono dall’estero, a meno che l’utente non sia effettivamente in roaming.

Un blocco a due velocità

L’intervento normativo, che prevede multe fino a un milione di euro per chi non si adegua, sarà applicato in due fasi distinte. La prima, in vigore dal 19 agosto, riguarda il blocco delle chiamate provenienti dall’estero con numeri di rete fissa italiani. La seconda, che scatterà il 19 novembre, estenderà il blocco anche alle chiamate che utilizzano numeri italiani di rete mobile.

“Si tratta di un primo passo per combattere l’odioso fenomeno del telemarketing aggressivo, ma che non porrà fine alle chiamate commerciali indesiderate – avvisa Melluso – Occorrerà attendere novembre, quando scatterà il blocco anche per le finte numerazioni di rete mobile, per capire se la misura determinerà reali benefici per gli utenti. Per adesso l’unica strada per combattere realmente il teleselling selvaggio risiede nell’applicazione concreta dell’art. 66 quinquies del Codice del consumo, che rende nulli i contratti non richiesti dai consumatori: una tutela sostanziale a valle che va applicata con rapidità ed efficienza”.