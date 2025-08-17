La sorte del «pesce di Ferragosto» era già segnata: sabato sera è stato gustato da Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, in compagnia di amici a Costarei, da sempre il suo luogo preferito per le vacanze e non solo. Il pesce in questione è una grande cernia che il generale, riconoscibile dalla catenina con ascia bipenne al collo, aveva mostrato sulla spiaggia di Sardegna. La grossa cernia, con gli occhi storti e un’espressione quasi stanca, era accompagnata dalla frase provocatoria: «La faccia della sinistra alle prossime elezioni».

Nonostante si trovasse fisicamente in spiaggia, il generale era concentrato su un’agenda di impegni tutt’altro che vacanzieri: il 20 aprile a Villasimius, il 22 a Selargius per incontrare l’intera squadra della Lega sarda. Nel suo doppio ruolo di leader di primo piano del partito e di promotore dei gruppi che si stanno formando in tutta Italia sotto il suo nome, Vannacci guarda con attenzione alle prossime elezioni Regionali.

È in particolare la Toscana a catturare il suo interesse, dove annuncia «una svolta importante». Lo si può interpretare come un segnale sulla sua partecipazione più attiva in quella regione?

Roberto Vannacci ha risposto con cautela:

«Le carte non vanno scoperte prima del tempo. Diciamo che spero che il mio intervento diretto nella mia Regione porti a una vera svolta».

La sensazione è che queste parole vadano oltre il suo semplice ruolo di coordinatore della campagna elettorale, soprattutto in un momento in cui le candidature tra le regioni al voto tardano a emergere, e si teme che possano aumentare fino a otto, includendo anche la Sardegna. In quest’ultima, infatti, la presidente Alessandra Todde ha contestato la sua rimozione dall’incarico, commentando con ironia:

«Trovo curioso che i “ghigliottinai” del Movimento 5 Stelle si mostrino così attendisti quando la questione li riguarda direttamente».

Da parte sua, il generale non apprezza affatto l’attendismo, nemmeno quando riguarda il suo campo politico. Il fatto che il tavolo del centrodestra stenti a formarsi e che la scelta dei candidati presidenti nelle varie regioni venga rimandata lo porta a scuotere la testa. A tal proposito afferma:

Roberto Vannacci ha sottolineato:

«Ho un’esperienza molto diversa da quella di un politico. Trovo molto strano che le strategie non siano definite con largo anticipo. Non parlo di anni, ma almeno di tempo sufficiente. Le battaglie si vincono prima di combatterle».

Vannacci non ha problemi a confessarlo: «Alla Toscana tengo più di ogni altra regione, ma questo non significa che trascurerò le altre». Infatti, nelle prossime settimane sarà nelle Marche e in Valle d’Aosta, le prime regioni chiamate al voto. Tuttavia, l’influenza del clima sardo è evidente. Nel post pubblicato sabato, dedicato al summit di Anchorage, il titolo era «Su molenti sardu du frigasa una borta scetti», ossia «l’asino sardo lo freghi una volta sola». Qui il generale interpreta l’incontro tra Trump e Putin come una sorta di nuova Yalta, segnando «l’inizio di un percorso di dialogo e distensione tra Stati Uniti e Russia che caratterizzerà i rapporti internazionali nei prossimi anni».

Vannacci richiama un noto adagio diplomatico: «Se non sei al tavolo, allora sei nel menù». E aggiunge: «Tra i protagonisti del vertice in Alaska ci saranno stati una von der Leyen all’amatriciana, seguita da uno Zelensky arrosto con cavoletti di Bruxelles». Del resto, il vicesegretario leghista si interroga «dopo il fallimento della negoziazione sui dazi e la totale irrilevanza dell’Unione Europea nell’incontro in Alaska, quale senso abbia ancora dare fiducia a Ursula von der Leyen». Si prospetta così una seconda svolta in autunno: «I Patriots stanno preparando una nuova mozione di sfiducia».