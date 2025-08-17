flydubai continua la sua espansione strategica, annunciando l’arrivo di altri cinque Boeing 737 MAX 8 entro la fine dell’anno. Queste nuove consegne si aggiungono ai sette velivoli già ricevuti nel 2025, portando la flotta della compagnia a superare le 95 unità. L’obiettivo è supportare un network in continua crescita che connette oltre 135 destinazioni in 57 paesi.

Una flotta in crescita, tra ritardi e ambizioni

L’arrivo di questi aerei è un passo cruciale per la compagnia, che ha visto le consegne subire ampi ritardi negli ultimi anni. Il CEO di flydubai, Ghaith Al Ghaith, ha commentato la situazione con un approccio pragmatico e ambizioso: “Nonostante la consegna di 12 aeromobili quest’anno, restiamo indietro di 20 unità rispetto alle previsioni iniziali. Guardando al futuro, questi aeromobili ci consentiranno di aprire nuove destinazioni, ottimizzare le operazioni e svolgere un ruolo ancora più rilevante nella crescita di Dubai come hub internazionale”.

Non solo nuovi aerei: il piano di ammodernamento

L’espansione della flotta si accompagna a un’importante strategia di ammodernamento. Dal 2024, flydubai ha avviato un programma di retrofit multimilionario che si estenderà fino al 2026, con l’obiettivo di rinnovare completamente la cabina di 23 Boeing 737-800. Questo piano, insieme alle nuove acquisizioni, dimostra l’impegno della compagnia non solo nell’aumentare la propria capacità, ma anche nel migliorare l’esperienza di volo per i passeggeri. I nuovi aerei sono stati finanziati attraverso un mix di strumenti, tra cui il finanziamento islamico da Abu Dhabi Islamic Bank, il debito tradizionale da RAKBANK e operazioni di vendita e leaseback.