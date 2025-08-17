Pippo Baudo, figura leggendaria della televisione italiana, è scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni. Riproponiamo l’intervista realizzata da Walter Veltroni per il magazine 7 nel 2019.

Pippo, il primo incontro che hai avuto con la televisione è avvenuto a Trieste, ti ricordi quale trasmissione stavi vedendo?

«In realtà quella trasmissione la stavo vivendo dal vivo: l’arrivo degli alpini e dei bersaglieri a Trieste nel 1954, quando la città tornò a far parte dell’Italia. Il sindaco Bartoli parlava dal Palazzo del Governo e io conoscevo bene la città perché “Vola colomba”, che avevo imparato a memoria, era un inno al ritorno di Trieste all’Italia. Con un amico venni da Catania, approfittando di un biglietto di terza classe scontato se si andava a Redipuglia a vidimarlo, cosa che naturalmente facemmo. Mi fermai poi davanti all’ingresso della stazione di Trieste. Da lì vedevo, alla destra, la piazza dell’Unità gremita, con i bersaglieri che passavano e la gente in lacrime; alla sinistra, invece, c’era un negozio di televisori. Sui vari schermi in bianco e nero scorrevano le stesse immagini che io osservavo a colori. Quel giorno mi dissi: “Porco Giuda, io dentro a quel televisore ci devo entrare. Prima o poi succederà.”»

Quindi vedevi simultaneamente la realtà e la sua rappresentazione…

«Esatto, era come una fusione tra realtà e immaginazione. La realtà era Trieste che con orgoglio ristabiliva la sua italianità. La fantasia, invece, era il sogno di un ragazzo di Militello che desiderava entrare nel mondo della televisione.»

Raccontami quel giorno come se fosse una telecronaca.

«Non ho mai visto così tanta commozione. I bersaglieri correvano freneticamente, ma si dividevano in due gruppi perché i più anziani, con strumenti più pesanti, non riuscivano a tenere il passo degli altri. Era una giornata di festa ed emozione. Il sindaco Bartoli era padre di un’attrice famosa.»

Marisa Bartoli, giusto?

«Sì, proprio lei. Marisa Bartoli recitava nel ruolo di Maigret con Gino Cervi. Un momento immortalato in molte fotografie.»

Hai una memoria sorprendente. Ricordo una volta che arrivammo insieme alla stazione…

«La memoria per me è tutto. È un patrimonio che si deve preservare e coltivare, soprattutto quando si lavora con la comunicazione e l’intrattenimento. Ogni dettaglio può diventare una storia da raccontare, un frammento che illumina la realtà di un momento vissuto.»

Pippo Baudo è stato un simbolo della televisione italiana non solo per la sua longevità, ma soprattutto per l’abilità di raccontare il Paese attraverso programmi che hanno fatto la storia del piccolo schermo, spaziando dall’intrattenimento popolare a momenti di grande intensità culturale.

Uno dei passaggi più discussi della sua carriera fu il trasferimento a Mediaset, evento che lo stesso Baudo definì come un «disastro». Questa scelta segnò un momento delicato nella sua storia professionale, sottolineando le sfide di un mestiere in continua evoluzione e le dinamiche complesse del mercato televisivo italiano.

La sua figura rimane tuttavia un punto di riferimento per chiunque voglia comprendere l’evoluzione della televisione italiana e il modo con cui essa ha dialogato con la società nel corso degli anni.

Torino, sotto i portici, mi indicasti un luogo dicendo: «Qui c’era il negozio di Tonina Torrielli».

È una memoria vivida e precisa. Da ragazzo, cresciuto nel sud Italia, osservavo tutto con attenzione, con lo sguardo rivolto verso l’alto, per non perdere nulla di ciò che la vita offriva, immagazzinando tutto come fotografie mentali. Uscendo da Porta Nuova, sotto i portici a destra, c’era un negozio di strumenti musicali gestito dal marito di Tonina, un certo Maschio. Era un musicista che suonava con Angelini e poi sposò Tonina Torrielli, celebre per essere la nota caramellaia di Novi Ligure.

Hai avuto modo di conoscere l’Italia non solo dietro le quinte della televisione…

Mi considero un “seratante”: nella mia carriera avrò fatto non meno di centomila serate. C’è stato un periodo, durante il programma Settevoci, in cui il pubblico faticava a credere che i personaggi televisivi fossero persone reali. Quindi, per sei giorni su sette, giravo l’Italia per le serate e un giorno della settimana ero in tv. Dovevo arrivare ai locali già nel primo pomeriggio e farmi conoscere in ogni bar per dimostrare concretamente che Pippo Baudo esisteva davvero. Ovviamente questa routine mi elettrizzava per la serata dello spettacolo. Inoltre, spesso ero invitato alle inaugurazioni dei circhi equestri, dove aprivo lo spettacolo, poi scattavo foto con i bambini e i pony durante l’intervallo. Venivo pagato generosamente, in contanti e senza IVA. Una volta commentai: “Mi date davvero molti soldi”. Loro risposero: “Non ci costa nulla, perché lei guadagna anche dal pony”. Il motivo? Attorno al pony c’erano otto clown con Polaroid pronti a fotografare i bambini a una velocità impressionante, scattando, sorridendo e incassando subito il denaro.

Si può dire che fossero i predecessori degli attuali selfie…

Una percentuale di quei guadagni andava a me come compenso aggiuntivo.

Il povero pony però era l’unico a non trarne alcun beneficio.

Sì, poverino, sopportava i bambini in grembo e i miei sorrisi diplomatici. Ma il pubblico voleva essere certo che fossimo autentici e, per questo motivo, desiderava vederci nelle piazze, nei locali da ballo e nei circhi.

Oggi sembra che si prediliga la mancanza di esperienza o competenza come una sorta di garanzia. Tu invece sei arrivato al successo con grande impegno, seguendo l’esempio di grandi come Nino Manfredi, Anna Magnani, Totò, e Renato Pozzetto, tutti artisti che sono cresciuti sul palcoscenico, dalle recite scolastiche fino ai teatri più importanti, imparando e faticando. Qual è il valore dell’esperienza nel tuo mestiere?

L’esperienza è soprattutto conoscere e attraversare l’intero Paese. Ho avuto l’opportunità di lavorare in spettacoli come Scanzonatissimo, scritto da Dino Verde, con artisti come Bruno Broccoli, Antonella Steni, Elio Pandolfi e Alighiero Noschese. Cambiare città ogni sera permette di comprendere davvero le sfumature del pubblico, perché le reazioni variano ovunque. Dino Verde, noto per la sua ironia, quando arrivavamo in piazze importanti, scriveva sul momento parodie dedicate alle località. Era una tradizione dell’avanspettacolo: i comici si facevano indicare il nome del parroco, del sindaco e la strada delle case di tolleranza, per citarli al momento giusto e far crollare il teatro dalle risate.

Ricordi dell’avanspettacolo

Ho anche calcato le scene dell’avanspettacolo: a La Fenice, in via Salaria, presentavo Maria Paris. Il lato più difficile era per i comici, perché il pubblico era spesso composto da militari costretti a passare il pomeriggio e a vedere lo spettacolo più volte di seguito. Il loro divertimento massimo consisteva nell’anticipare le battute. A quel punto, il comico sbottava: “Disgraziati, ora scendo e vi meno!”. C’era un comico napoletano, chiamato Trottolino, che si irritava molto per questo comportamento, dato che la prima volta andava bene, ma alla seconda recitava le battute con il pubblico.

La Fenice era uno dei teatri più importanti dell’avanspettacolo, con film modesti e ballerine.

Le ballerine sul palco erano stanche, sembrava quasi una scena felliniana: con le calze tutte rattoppate, non si struccavano. Anzi, con il trucco un po’ sfatto uscivano dal teatro per prendere un caffè al bar. Erano tutte osservate dagli spettatori che, attirate da quel richiamo insolito, poi rientravano per assistere allo spettacolo. Non si trattava semplicemente di recitare, ma di un lavoro estremamente faticoso.

Quando ti parlo di radio, cosa ti viene in mente?

La radio rappresentava per me il collegamento con l’esterno, con un mondo fuori dal mio paese. Passavo molte ore ad ascoltare proprio la radio per un motivo personale: volevo imparare a parlare correttamente l’italiano. Ai tempi, i radiocronisti e i presentatori utilizzavano un italiano perfetto, così da loro ho assimilato le “e” strette, le “e” aperte, le “o” chiuse e aperte. Quando sostenni il provino a Roma, Falqui si stupì di sentire il mio italiano così corretto e mi chiese se avessi frequentato una scuola di dizione. Io risposi che avevo imparato tutto semplicemente ascoltando la radio.

Sei un personaggio amichevole, sembra che tu vada d’accordo con tutti. Hai mai avuto dei contrasti con qualche ospite?

Sì, qualche volta è successo. Ricordo un piccolo contrasto con Ugo Tognazzi durante un programma a Milano. Lui si rifiutava volutamente di rispondere alle mie domande, insistendo a parlare delle Brigate Rosse, anche quando cercavo di cambiare argomento. Avevano insinuato, su Il Male, che fosse lui il capo delle Brigate Rosse e lui giocava su questa cosa come se fosse un rivoluzionario con una bomba in tasca. Era un uomo che amava mettere in imbarazzo e divertirsi così. Mi ha molto colpito la fine della sua carriera: dopo il successo con Il vizietto e La tragedia di un uomo ridicolo, film con cui vinse il premio a Cannes, era convinto che tutto stesse per cambiare. Essendo nato comico, il suo sogno era interpretare un ruolo drammatico e ci era riuscito vincendo la Palma d’Oro, ma dopo quel successo non ricevette più chiamate. Viveva vicino a Piazza del Popolo e spesso mi chiamava per confidarsi in lacrime, chiedendosi: “Perché mi hanno abbandonato?”.

Spesso, per chi ha raggiunto una fama enorme, la fase finale della vita può risultare oscura e piena di tristezza…

Vittorio Gassmann mi diceva una volta, a un ricevimento: “Ma che ci sto a fare qui stasera? Non vedi che sono morto?” e io incredulo rispondevo: “Come sei morto, Vittorio? Tu sei Vittorio Gassmann, scherzi?”. Lui replicava: “No, non sono più Vittorio Gassmann, non sono nessuno. Io sono morto”. È stata la depressione a logorarlo lentamente, fino a una forma di suicidio interiore.

Chi senti di più mancare?

Mi mancano profondamente Sandra e Raimondo. Con loro ogni momento era un vero spasso: vivere con loro significava essere immersi in una commedia per tutto il giorno. Casa Vianello è un esempio genuino di questo, nato proprio dalla vita reale. Ricordo, ad esempio, quella serata in cui eravamo ospiti di Renzo Puntoni…

La sera in cui Sandra Mondaini si ubriacò?

Esatto, quella sera lei arrivò quasi a voler compiere un gesto estremo. Arrivò il medico, le fece un’iniezione e si addormentò. Mentre uscivamo, svegliammo il portiere dell’edificio – la casa era all’ultimo piano. Raimondo, con il suo stile candido, gli disse: “Se dovesse cadere qualcosa dall’alto, è roba nostra, non si preoccupi”. Con Raimondo ogni situazione si concludeva sempre in una risata.

Qual è stato per te Via Teulada?

Via Teulada per me era come il teatro cinese di Hollywood, un luogo mitico. Nella mia immaginazione, la vedevo come un paradiso fatto di luci e splendore. Quando arrivai da Catania e vidi via Teulada, però, mi parve un carcere, una sorta di prigione circondata da una staccionata di ferro. Entrai deciso a fare un provino e me lo concessero, ma l’incanto si sfaldò. Tuttavia, una volta dentro, assistetti alle riprese di Studio Uno e vidi le sorelle Kessler, Falqui – che mi aveva fatto sostenere il provino qualche giorno prima –, Panelli e Luttazzi, un artista grandissimo. Ricordo anche di aver assistito a una serata d’addio nella città di Trieste, che segnava la fine di un’epoca.

Perché poi è morto proprio a Trieste. Pensa alle coincidenze della vita: aveva imparato a suonare il pianoforte in un bar di Piazza dell’Unità frequentato dagli americani. Anni dopo, la moglie Rossana, una donna davvero brillante, trovò e prese in affitto un piccolo appartamento proprio di fronte a quel bar. Così, ormai anziano, ogni mattina scendeva, si prendeva lo spritz lì e poi tornava a casa. Era tornato a quando aveva diciotto anni e suonava jazz. La sera del suo ultimo concerto volle salutare il mondo dello spettacolo con la sua musica, eseguita insieme a una grande orchestra. Quando suonò El can de Trieste, la gente pianse copiosamente. Il brano, originariamente comico, in quel momento divenne carico di tristezza. Proprio come Calvero in Luci della ribalta, come Chaplin.

Riguardo alle figure tragiche, perché secondo te Noschese si tolse la vita?

Si uccise perché negli ultimi tempi non era più se stesso. Non riusciva più a prendere bene le voci, e soprattutto fece un errore fatale: usava la Metredina per darsi una carica, e poi per dormire ne ingoiava otto di Mogadon. Si stava distruggendo completamente. Con Alighiero avevo lavorato a Scanzonatissimo per due anni: imitavamo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e avevamo un successo pazzesco. Un pezzo che doveva durare cinque minuti ne durava trenta. Ho fatto i suoi ultimi due spettacoli, ma lui non era più lui. Un imitatore che non centra le voci è come un airone senza ali. Poi affittò un appartamento di fronte alla clinica Monte Mario, a Villa Stuart. Il finale è tragico: andò in chiesa, si inginocchiò, tornò a casa, prese la pistola e si sparò nella chiesa dell’ospedale. Era stato ricoverato lì, ma uscì e decise di togliersi la vita. Aveva capito che non era più se stesso.

Passando a un altro argomento, i dischi: ricordi qual è stato il primo disco che hai ascoltato?

Il Conte di Lussemburgo, un’operetta viennese. Mio padre comprava i dischi all’Upim, dove vendevano piccoli dischi a poco prezzo. C’era proprio questa operetta. Me la ricordo perché si bloccava sempre nello stesso punto durante l’ascolto. Io mi alzavo per far avanzare la puntina. Passavo intere giornate ad ascoltarla e poi a ripeterla al pianoforte.

Ti ricordi i dischi di plastica del Musichiere?

Come no? Il Musichiere è stata una grande intuizione. Purtroppo si concluse tragicamente a Verona con la morte di Mario Riva. Era un’avventura pop e multimediale: avevano creato un pupazzo e anche un giornale chiamato Il Musichiere, di enorme successo. Il giornale incorporava i dischi di plastica colorata. Un’idea geniale di Garinei e Giovannini.

C’è un programma a cui vorresti aver partecipato e uno che invece preferiresti non aver fatto?

Uno di cui sono orgoglioso è Novecento. C’era cronaca, spettacolo, storia, cultura, ospitavo grandi artisti che si raccontavano. Ricordo l’ultima intervista con Delia Scala. Era a Livorno, in condizioni molto gravi. La chiamai e le dissi: “Delia, stasera parlo di te, ma so che stai male. Ti dedico questa puntata, ascoltala se puoi”. Si avvicinò al microfono, io in un momento chiesi: “Delia ci sei?”. Lei rispose: “Sì, ci sono”. “Ciao, come stai? Ti voglio dedicare una canzone, che è il tuo ritratto”. Cominciai a cantare: “C’è qualcosa in te che va dritto al cuore. Simpatica, sei tu”. E lei, al telefono: “Un certo non so che, un’onda di calore. Simpatico, sei tu”. Abbiamo fatto un duetto. Tre giorni dopo è mancata.

E invece quale programma rimpiangi di aver condotto?

Partita doppia. Non ha avuto successo. Anche se in Partita doppia feci l’unica intervista a Moana Pozzi. Non la dimenticherò mai, era di una bellezza straordinaria. Già malata, ma non si vedeva: stava benissimo. Mi colpì molto il modo elegante e la classe con cui rispondeva alle domande. A un certo punto dissi: “Accetti che il pubblico le faccia qualche domanda?”. Una donna dal pubblico chiese: “Vorrebbe avere un figlio?”. Moana, sorridendo: “No, un figlio no, perché direbbero tutti che è un figlio di prostituta”. Quella sera presi l’aereo per…

Quando tornai a Milano, lei era con tutte le amiche del suo giro e, per non mettermi in imbarazzo, fece finta di non conoscermi. Una donna di grande eleganza.

Tu sei il presentatore televisivo più “pop” che conosca, ma al tempo stesso sei una persona colta, capace di discutere di musica, letteratura, politica e sport. Nonostante ciò, nell’immaginario collettivo sei spesso associato alla televisione leggera…

Mi dispiace un po’ perché ho sempre cercato di impormi una forma di rigore personale. Mi piace tenermi informato: leggo i libri che escono e mi sforzo di capire il mondo con curiosità. Cerco di restituire la complessità in modo semplice, perché rispetto il pubblico. Chi guarda la televisione non è sempre laureato alla Normale, ma questo non significa rinunciare a proporre contenuti di qualità. Dopotutto, non era questo lo spirito della commedia all’italiana?

Ti è mai capitato di sentirti inadeguato rispetto a un intervistato?

Sì, con Umberto Eco.

Parlando di attualità, non ti impressiona il clima di odio che si respira oggi, spesso per motivi futili come partite di calcio o apparizioni televisive? Sui social gli insulti sono frequenti e duri…

Umberto Eco aveva ragione quando diceva:

“Con i social abbiamo dato a qualunque cretino la possibilità di esprimere ciò che vuole, diluendo la qualità del dibattito pubblico.”

La tecnologia dei social è affascinante, perché permette di esprimersi liberamente, ma bisogna saper dire qualcosa di valido. Oggi, però, tutto è diventato un bar sport, dall’economia alle questioni istituzionali.

Qual è il periodo della storia italiana che ti piace di più aver vissuto?

Negli anni ’60 ero molto giovane, ma ricordo quel tempo come una stagione di grande vitalità. La prima foto che mi hanno scattato per il settimanale Grazia mi ritraeva mentre correvo e scavalcavo un ostacolo. È così che è andata l’Italia: superando le difficoltà con energia. Quegli anni sono stati splendidi: Roma è cresciuta, sono nate le Olimpiadi e il Villaggio Olimpico. A proposito di Giochi, ricordo le prime olimpiadi del dopoguerra, quando la nostra nazione, sconfitta, fu invitata. L’inno nazionale era poco noto. Quando vinse Consolini, lanciatore del disco, non trovarono il disco in podio, e lui cantò sotto la pioggia “’O sole mio”. Il pubblico inglese rispose in coro “sta ’nfronte a te”. Un momento bellissimo che rappresenta lo spirito italiano.

E il periodo più difficile da vivere?

Il terrorismo è stato terribile. Ricordo un evento a Trento dove andai a fare uno spettacolo: c’era l’università di sociologia fondata da Flaminio Piccoli e tra gli studenti anche Renato Curcio. Venne contestato lo spettacolo e rischiai grosso. Mi salvò un brigatista di Agrigento che disse agli altri: “È un paesano mio, lasciatelo stare”.

So che hai avuto un episodio curioso con Gorbaciov…

Sì, durante il Premio Fiuggi. C’erano 500 milioni di lire di premio per la fondazione intestata a Raissa, moglie di Gorbaciov. La serata era impreziosita da artisti come Milva e Astor Piazzolla. Il premio era organizzato da Ciarrapico. Andreotti fece un discorso rivolto a Gorbaciov, che rispose tramite interprete. Poi una valletta portò una busta, che Andreotti consegnò a Gorbaciov. La mattina seguente alle sei, tipico orario delle telefonate di Andreotti, mi chiamò chiedendomi: “Baudo, quella busta l’hai vista? L’hai aperta?” Io risposi che era rimasta sul vassoio e che la valletta l’aveva presa e consegnata. Andreotti mi spiegò che dentro non c’era nulla.

Si è mai saputo se Gorbaciov ricevette quei soldi?

A mio avviso no. Pochi giorni dopo, vicino a Sanremo, ero ospite di una nota azienda di olio d’oliva che aveva invitato anche Gorbaciov. Quando mi vide, mi riconobbe e mi apostrofò chiamandomi “ladro”. L’interprete spiegò che non c’entravo nulla. Questo mi fa pensare che quei soldi non sono mai arrivati.

Che cosa non ti convince della televisione contemporanea?

Mi piace poco. Oggi manca una vera programmazione. Hanno praticamente eliminato il pomeriggio televisivo e il palinsesto appare confuso, un miscuglio di contenuti tutti simili tra loro: soltanto pettegolezzi senza sostanza. Non c’è più nulla di significativo. Inoltre, manca quella connotazione culturale che un tempo caratterizzava la televisione. La Rai ha perso la sua identità di servizio pubblico, questa è la realtà.

Esiste un momento della tua vita che vorresti rivivere e uno invece che preferiresti dimenticare?

Quello che idealmente vorrei rivivere è la prima puntata del mio debutto televisivo, intitolata “Primo piano”. Ero così emozionato che ricordo poco o nulla di quel momento e mi piacerebbe tornare indietro per sentire di nuovo quelle sensazioni. All’epoca non avrei mai immaginato che, pochi giorni dopo essere arrivato a Roma, sarei stato in televisione chiamando dal telefono a gettoni per dire: “Papà, dopodomani sarò in onda”.

Il ricordo che invece preferirei non far riaffiorare riguarda il mio passaggio a Mediaset, un grande errore.

Il passaggio a Mediaset: un errore e una sfida

Come è nato quel trasferimento?

Bisogna sapere che Silvio Berlusconi è un grandissimo affabulatore, non solo con le donne ma anche con gli uomini. Voleva nominarmi direttore artistico e io ero molto titubante: erano in gioco personalità come Mike Bongiorno, Corrado, e Maria De Filippi. Come avrei potuto collocarmi come direttore artistico davanti a nomi tanto autorevoli? Tutti tranne Mike si scagliarono contro.

Ricordo di aver parlato con Mike Bongiorno dicendo: “Mike, mi hanno nominato direttore artistico”. Lui rispose: “Lo so, lo so”. Proseguii: “Non pensare che io possa dirigere i tuoi programmi, tu puoi fare ciò che vuoi”. E lui: “No, caro, tu sei stato nominato e devi essere il mio direttore artistico”. Questo era il carattere di Mike Bongiorno.

I volti giovani e promettenti della televisione

Tra i giovani volti del piccolo schermo c’è qualcuno che ti colpisce particolarmente?

Alessandro Cattelan è il più colto e preparato tra loro. È estremamente intelligente, anche se non ha un aspetto particolarmente accattivante. Parla un ottimo inglese, è informato su molte tematiche e si muove con grande rapidità. Un altro che secondo me ha grandi potenzialità è Paolo Bonolis, anche se spesso si trova a condurre programmi che non valorizzano appieno il suo talento. Bonolis è colto, legge molto e unisce intelligenza a un senso dell’umorismo raffinato.

Una riflessione su Fabio Fazio e la televisione odierna

Ritieni che Fabio Fazio possa rappresentare un rischio per la democrazia?

Assolutamente no. È una persona di grandissima correttezza e rispetto. Sono spesso ospite nei suoi programmi e ne apprezzo l’equilibrio e la professionalità. Sta vivendo un attacco molto ingiusto e sproporzionato, che ritengo del tutto scorretto.

Il futuro e la famiglia

Come immagini il tuo futuro?

È una domanda difficile a cui fortunatamente non mi pongo una risposta precisa. Guardando la mia età e il passare dei giorni mi chiedo spesso: “Che succede? Quando arriverà il momento?”

Hai menzionato “la sorella nera”. Cosa intendi?

La sorella nera è la morte. Speriamo che arrivi tardi, ma non troppo. Mi auguro che arrivi quando sono ancora lucido, perché ho sofferto molto per la perdita di mia madre, che è venuta a mancare dopo aver combattuto con l’Alzheimer. Sono stati tre anni terribili e devastanti per lei e per tutta la nostra famiglia. Quando una persona deve andarsene, è meglio che lo faccia un’ora prima piuttosto che restare troppo a lungo in sofferenza.

Ritorno in televisione: un’eventualità possibile

Hai intenzione di tornare in televisione? Parteciperai a un evento il 7 giugno…

Sì, il 7 giugno, giorno del mio compleanno. Se mi verrà proposta un’occasione interessante, tornerò volentieri, ma a patto che non sia troppo impegnativa. Il corpo, onestamente, inizia a farsi sentire e ha le sue esigenze. Tornerei volentieri soprattutto per raccontare storie, che è ciò che so fare meglio.