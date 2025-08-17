Nel 2001 Pippo Baudo offrì il suo sostegno a Democrazia Europea, spinto dal legame con Sergio D’Antoni, ex segretario della Cisl. Pur non candidandosi mai formalmente, era percepito quasi come un possibile aspirante deputato.

Il rapporto tra Pippo Baudo e la politica ha rappresentato un capitolo particolare nella vita del celebre conduttore televisivo. La sfera pubblica lo ha spesso cercato, ma Baudo ha quasi sempre declinato inviti e proposte. Nel 2001, durante l’epoca dell’acceso bipolarismo politico tra il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi e il centrosinistra capeggiato da Francesco Rutelli, gli venne chiesto di candidarsi in Sicilia per Palazzo d’Orléans da parte dell’Unione, proposta che rispedì al mittente. Successivamente, anche il Partito Democratico lo corteggiò senza risultato: Baudo mantenne sempre una posizione di distanza dalla politica attiva.

Il suo interesse più intenso per la politica si manifestò nel 2001, quando un gruppo di ex democristiani, riluttanti a scegliere tra le due principali coalizioni, decise di creare una terza via chiamata Democrazia Europea. Gli artefici di questa iniziativa furono, tra gli altri, Sergio D’Antoni, già segretario della Cisl, Ortensio Zecchino e il senatore a vita Giulio Andreotti, uno dei protagonisti storici della vecchia Democrazia Cristiana.

Pippo Baudo venne coinvolto nel progetto grazie all’amicizia con D’Antoni. In quella campagna elettorale, sua moglie Katia Ricciarelli si candidò alla Camera dei deputati in Umbria e nelle Marche. Baudo, pur senza candidarsi, fu un sostenitore convinto dell’iniziativa.

Aldo Patriciello, ex parlamentare europeo, ricorda:

“Fu con noi fin dall’inizio: ci seguì con la sua consueta passione, ci incoraggiò e non esitò a metterci la faccia. Indimenticabile fu la sua partecipazione agli eventi organizzati a Venafro, dove oltre 4.000 persone si radunarono per ascoltarlo.”

L’adesione di Baudo a Democrazia Europea fu fortemente legata alla sua amicizia con Sergio D’Antoni, che ricorda così il loro rapporto:

“Ci conoscemmo a casa di Saro Alessi, storico presidente dell’ACI, che organizzava incontri tra i concittadini di Caltanissetta residenti a Roma. Da allora nacque una sincera amicizia. Pippo divenne cittadino onorario di Caltanissetta e partecipò a tutte le manifestazioni religiose del Giovedì Santo.”

Da questa amicizia si sviluppò un’intesa politica:

“Condivideva le mie stesse idee, era un democristiano di orientamento progressista. Competente e colto, conosceva le questioni fondamentali del paese. Collaborare con lui fu un’esperienza molto positiva. Pippo diede un contributo importante, e qualche anno dopo mi fu nuovamente di aiuto quando fui candidato nel collegio di Napoli-Ischia.”

La popolarità di Baudo si rivelò un presupposto significativo nel 2001, poiché attirava l’attenzione dell’elettorato. Pur non concorrendo direttamente, dava l’impressione di essere candidato, suscitando curiosità e simpatia. Sebbene Democrazia Europea non raggiunse grandi risultati elettorali, la presenza di Baudo contribuì a un esito dignitoso. Alle elezioni politiche di quell’anno, il movimento raccolse circa un milione e trecentomila voti nella quota maggioritaria della Camera e quasi novecentomila voti nel proporzionale, ottenendo due seggi al Senato.

Tuttavia, il sogno centrista svanì presto: nel 2002 Democrazia Europea si fuse all’interno dell’UDC guidato da Pier Ferdinando Casini. Pippo Baudo si ritirò dalla scena politica attiva, sebbene continuò a essere corteggiato sia da Romano Prodi che dai vertici del Partito Democratico, che avrebbero voluto vederlo presidente della Regione Siciliana. Una candidatura che però non si concretizzò mai.

Sergio D’Antoni commenta così l’atteggiamento di Baudo nei confronti della sua terra:

“Rimane intatto il suo amore per la Sicilia, per il Mezzogiorno e per le tematiche sociali.”