Pippo Baudo è scomparso sabato 16 agosto all’età di 89 anni nella sua Roma. Riproponiamo qui l’articolo originale pubblicato nel novembre 2018, in cui Aldo Cazzullo presentava il libro scritto dallo stesso Baudo insieme a Paolo Conti, intitolato “Ecco a voi: Pippo Baudo, una storia italiana”.

«All’anagrafe ero stato registrato con il solenne nome di Giuseppe Raimondo Vittorio, ma fin da subito mi chiamarono Pippo». Inizia così il racconto della vita di Pippo Baudo affidato a Paolo Conti nel volume “Ecco a voi: Pippo Baudo, una storia italiana” (Solferino). Una narrazione ricca di aneddoti, ritratti e ricordi di un personaggio simbolo della televisione italiana.

Dalla Sicilia liberata, ai primi spettacoli nelle parrocchie, al viaggio a Trieste nel giorno in cui la città tornava all’Italia, la scoperta della televisione rimase per lui un colpo di fulmine. Ricordava le telecamere, i cameraman con i guanti bianchi come chirurghi, e rese chiaro fin da subito qual era la sua vocazione. «Mi ripetevo: “Voglio stare lì, in televisione, lavorare per questo mezzo nuovissimo, affascinante. È il futuro. Lì, d’ora in poi, succederà tutto.”»

Un gigante della televisione italiana

Pippo Baudo ha rappresentato per decenni la faccia della televisione italiana, uno dei protagonisti più amati e riconoscibili del piccolo schermo, capace di accompagnare generazioni di spettatori con il suo stile unico e inimitabile.

Il 1968 fu una svolta decisiva nella sua carriera. L’anno precedente, il cantautore Luigi Tenco si era tolto la vita, creando un’atmosfera di grande tristezza. La Rai, in cerca di un cambiamento radicale, decise di sostituire il conduttore del Festival di Sanremo, affidando a Baudo la conduzione al posto di Mike Bongiorno.

Gli ospiti di quell’edizione erano nomi di rilievo internazionale come Paul Anka, Dionne Warwick, Roberto Carlos e addirittura Louis Armstrong. Baudo ricordava un quadro di grande tensione: «Un alto dirigente della Rai mi disse: “Baudo, sa che questa sera si gioca la carriera?”». L’emozione era tale che il conduttore si armò anche di amuleti per affrontare la serata.

Ci fu però un momento alquanto imbarazzante legato proprio a Armstrong. Quest’ultimo era stato convinto a partecipare con la promessa di un omaggio sentimentale al pubblico italiano, non come concorrente in gara. Dopo aver cantato, tirò fuori la tromba e iniziò a improvvisare con la sua musica, ritenendo che la serata fosse una jam session.

Da dietro le quinte, Ravera, organizzatore del Festival, urlò a Baudo: «Pippo, togligli la tromba!».

Con coraggio, Baudo prese un fazzoletto e si avventò su Armstrong, che aveva l’abitudine di asciugarsi il sudore durante la performance, tentando così di placare l’improvvisazione che rischiava di stravolgere il format della trasmissione.

Pippo Baudo ha saputo trasformare queste situazioni in momenti indimenticabili della televisione italiana, confermandosi un maestro della conduzione, capace di gestire con professionalità e leggerezza anche i momenti più imprevedibili.

Mi avvicinai lentamente, gli massaggiai il viso e lo accompagnai via. Lui rimase profondamente offeso. Pensai tra me e me: “Tanto non lo rivedrò mai più in tutta la vita”. E invece, tre giorni dopo, eccolo lì davanti al teatro della Fiera di Milano. Mi fissò negli occhi con rabbia e urlò: “Fuck you!”.

Ettore Bernabei ricorda:

«Era un uomo estremamente rigoroso ma dotato di un’intelligenza politica molto raffinata. Quando spostarono Settevoci a mezzogiorno, andai da lui a protestare. Mi ascoltò con pazienza e mi disse: “Baudo, io devo lanciare il telegiornale delle 13.30. Se prima non metto un programma che piaccia a tutti, come faccio?” Non avevo capito nulla».

Mike Bongiorno racconta:

«La stampa si divertì a creare una rivalità tra noi, ma era del tutto finta. Eravamo amici e ci stimavamo. Tuttavia recitavamo un po’ questo gioco. Quando Mike faceva spettacoli in piazza e sapeva che sarei passato qualche giorno dopo io, diceva sempre: “Mi raccomando, quando arriva Pippo Baudo di’ che ho parlato male di lui”. E io facevo lo stesso. Ma quando sono arrivato in Fininvest, è stato l’unico a dimostrarsi veramente mio amico».

Beppe Grillo ricorda una serata particolare del 1977:

«Mentre cenavo, il proprietario del locale mi disse che più tardi si sarebbe esibito un comico genovese. Curioso, chiesi a un giovane davanti alle scale a che ora iniziava lo spettacolo. Lui rispose: “Se scendi, cominciamo subito”. Era Beppe Grillo. Mi sedetti in sala, ero l’unico spettatore. Pensai che avrebbe interrotto la sua esibizione, ma lui mi chiese di restare: con la mia presenza avrei rappresentato tutti gli assenti. Fu una serata indimenticabile, dove fui costretto a ridere, applaudire e chiedere il bis, tutto sotto il suo comando. Non ho mai visto un talento così».

Franco e Ciccio litigavano spesso. Nonostante il successo straordinario, entrambi—come ogni attore comico—sognavano ruoli drammatici che consolidassero la loro grandezza. Ciccio ebbe la sua occasione con Amarcord di Fellini, mentre Franco aspettava la sua opportunità. Questa sembrò arrivare quando il produttore Cristaldi lo chiamò per Il nome della rosa. Tuttavia, il regista Annaud decise che un attore così popolare avrebbe “sporcato” la lista di talenti del cast. Baudo ricorda:

«Per Franco fu un dolore enorme. Lo incontrai una sera davanti a casa mia; mi raccontò l’accaduto e pianse come un bambino. Aveva perso la sua battaglia, mai dichiarata apertamente, con Ciccio».

Giulio Andreotti, spesso citato nel libro, viene descritto in due momenti cruciali della sua vita politica. Durante il suo mandato, curiosa la vicenda del premio Fiuggi, dove Gorbaciov ricevette una busta vuota perché l’assegno da 500 milioni era sparito senza lasciare tracce. In un altro passaggio, quando era caduto in disgrazia, chiese a Baudo se avesse visto il film Il divo di Paolo Sorrentino, in cui veniva interpretato da Toni Servillo. Baudo racconta:

Baudo disse:

«Risposi di sì. Andreotti, amareggiato, mi disse: “Mi hanno rovinato. Mia moglie è rimasta in un silenzio totale, e questo mi preoccupa molto”. Io gli replicai: “Presidente, non è la prima volta che è protagonista di battute e imitazioni. Ricorderà quelle di Noschese o di Lionello al Bagaglino. A pensarci bene, il film di Sorrentino è una farsa, Servillo indossa una maschera simile a quelle del Carnevale di Viareggio, dove spesso è apparsa la caricatura di Andreotti sui carri. Rida un po’, anche questa passerà…” Lui mi guardò, sorrise con grande amarezza e concluse: “No, questa volta non è così”».

Claudio Villa era comunista e aveva scelto come testimoni di nozze proprio Baudo e Berlinguer. Quest’ultimo fece sapere che non avrebbe potuto partecipare alla cerimonia in Campidoglio, ma che avrebbe raggiunto gli sposi presso il ristorante. Poco dopo però fece telefonare per comunicare un impedimento politico che gli avrebbe impedito di essere presenti anche lì. Villa si infuriò, ruppe con un pugno l’anello nuziale e dichiarò di non essere più comunista. Si avvicinò a Pannella. Tuttavia un giorno Clemente…

Mastella chiese a Baudo di riportare Claudio Villa a Sanremo. Alla richiesta, Baudo rispose con un sorriso: «Scusa, ma perché te ne importa? Non è radicale?». Mastella ribatté: «Era radicale, ma adesso è con noi, è diventato democristiano…».

In seguito, Silvio Berlusconi, allora presidente della Rai, ebbe un duro scontro con Baudo, il quale accettò poi un’offerta di lavoro proveniente da Fininvest. Tuttavia, l’accoglienza nel nuovo ambiente fu particolarmente fredda. Baudo racconta: «Andai ad Arcore per un incontro chiarificatore. A ricevermi fu la madre di Silvio, che si dichiarò mia grande ammiratrice…».

Baudo propose quindi di rescindere il contratto con Berlusconi. Dopo un’attenta riflessione, il presidente gli spiegò che sarebbe stato necessario pagare una penale:

«Tu possiedi un palazzo sull’Aventino, proprio di fronte ai miei stabilimenti.»

Baudo conferma di aver acquistato quell’immobile con i suoi risparmi, vedendolo come un investimento solido per il futuro. Si trattava di un edificio di quattro piani con un attico e un terrazzo con vista su tutta Roma. Rimase sorpreso dalla richiesta di Berlusconi, che però spiegò immediatamente:

«Come penale, e per dare un esempio agli altri dipendenti della mia azienda, devi cedere il palazzo e anche il bar accanto.»

Chiese tempo per riflettere, ma Silvio insistette:

«Nella stanza accanto c’è il notaio che ha già preparato il compromesso.»

La porta si aprì, entrò il notaio, lesse il compromesso e, come sotto uno stato di trance, Baudo firmò. In pochi minuti, quindi, perse sia il lavoro che il patrimonio.

Un altro episodio curioso riguarda Biagio Agnes, direttore generale all’epoca, noto per il suo legame con il paese natale, Serino. Ogni 2 novembre, infatti, si recava puntualmente a deporre fiori sulla tomba di famiglia.

In quell’anno, fu avvicinato da un’anziana signora del luogo, che in dialetto gli disse:

«Tu sssi Biagio Agnes? Chillo ca cumanda in televisione? Tu addà fa turnà Pippo Baudo.»

Al quesito «Se no?», la donna replicò severamente:

«Se no, muori.»

Biagio, molto superstizioso, restò turbato dall’incontro. Tornato a Roma chiamò immediatamente Baudo per chiedere se avesse parenti a Serino. Baudo rispose di non sapere nemmeno dove fosse, e questa risposta lo tranquillizzò. Poco dopo firmarono un contratto che sanciva il ritorno di Baudo in Rai.

I molti volti della televisione

Nel corso della sua carriera, Baudo è stato testimone di molte situazioni memorabili e curiose. Tra queste, la divertente esperienza di Sandra Mondaini, spesso ubriaca di sangria, o la malinconica sbronza di Liza Minnelli. Da segnalare anche il rifiuto di Raffaella Carrà a partecipare a un programma per non «tradire» Corrado, e il sorprendente episodio in cui Sharon Stone si presentò nuda davanti a Baudo nella sua stanza d’albergo.

Tra gli episodi più critici, c’è stato anche quello in cui Vittorio Gassman gli provocò una frattura alla schiena in diretta televisiva, costringendolo a un ricovero ospedaliero. Inoltre, la determinazione di Heather Parisi che ballò sopra la scrivania di un dirigente della Rai per ottenere un contratto di lavoro rimane una delle storie più emblematiche e significative del mondo dello spettacolo italiano.