Il futuro della medicina nucleare sembra promettente, con il mercato globale dei radiofarmaci destinato a un’espansione significativa. Secondo un’analisi di Transparency Market Research, il settore, che nel 2024 valeva 6,6 miliardi di dollari, è previsto che raddoppi abbondantemente il proprio valore, raggiungendo i 14,6 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,6%. Questo balzo è alimentato da un mix di progressi tecnologici e da una crescente domanda per diagnosi e terapie innovative.

Le forze motrici dietro l’espansione

L’accelerazione del mercato è guidata da una serie di fattori chiave. Il più rilevante è l’aumento dell’incidenza globale di patologie gravi come il cancro e le malattie cardiovascolari, per le quali i radiofarmaci offrono strumenti diagnostici e terapeutici sempre più precisi. La loro funzione è duplice: consentono sia la visualizzazione in tempo reale dei processi fisiologici tramite tecniche come la PET (tomografia a emissione di positroni) e la SPECT, sia terapie mirate che agiscono con precisione su tessuti specifici, riducendo i danni collaterali.

In parallelo, le continue innovazioni tecnologiche nello sviluppo di nuovi radiotraccianti stanno ampliando le possibilità di applicazione. L’arrivo di agenti come il Ga-68 DOTATO per i tumori neuroendocrini o le promettenti terapie a base di attinio-225, sottolinea la spinta verso una medicina sempre più personalizzata ed efficace. Nonostante ciò, il settore deve ancora affrontare sfide come gli elevati costi di produzione e i severi requisiti normativi.

Il ruolo dominante della diagnostica e la leadership del Nord America

L’analisi per segmenti rivela che i radioisotopi diagnostici hanno mantenuto la quota di mercato maggiore nel 2024. Il loro ruolo cruciale nell’imaging non invasivo per la diagnosi precoce delle malattie li rende il pilastro del settore, supportati da una crescente enfasi sulla medicina preventiva e da un numero sempre maggiore di approvazioni regolatorie.

A livello geografico, il Nord America si conferma leader indiscusso del mercato. La regione beneficia di infrastrutture sanitarie all’avanguardia, cospicui investimenti in ricerca e sviluppo, un’alta prevalenza di malattie croniche e un quadro normativo favorevole, in particolare grazie alle approvazioni della FDA.