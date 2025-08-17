Il Garante della Privacy ha lanciato un allarme sulla sicurezza dei dati in Italia dopo aver ricevuto notizia di una violazione dei sistemi informatici di diverse strutture ricettive. L’attacco hacker ha portato alla sottrazione di migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d’identità e altri documenti di riconoscimento forniti dai clienti al momento del check-in. L’Autorità ha immediatamente avviato le verifiche necessarie per tutelare i clienti e ha diramato una serie di raccomandazioni urgenti.

Migliaia di documenti rubati, l’intervento del Garante

La violazione ha colpito un numero imprecisato di hotel, mettendo a rischio la riservatezza e la sicurezza dei dati personali di migliaia di persone. L’Autorità ha preso atto che alcune delle strutture colpite hanno prontamente notificato la violazione. Tuttavia, il Garante si sta muovendo per garantire che tutte le aziende coinvolte adottino le misure di tutela previste dalla legge, per mitigare i rischi di un uso illecito delle informazioni sottratte.

Le raccomandazioni per hotel e clienti

In una nota ufficiale, il Garante ha rivolto una serie di appelli chiari e diretti. Per quanto riguarda le strutture che non hanno ancora segnalato l’anomalia, l’Autorità raccomanda di farlo senza indugio, in modo da poter avviare subito le iniziative a tutela della privacy e, come previsto dalla normativa, avvisare tempestivamente i clienti interessati.

Ai cittadini che hanno soggiornato in hotel recentemente e sospettano che i propri documenti possano essere stati compromessi, il Garante suggerisce di contattare direttamente le strutture per chiedere conferma. Infine, l’Autorità sollecita tutti gli operatori del settore a utilizzare modalità di trattamento dei dati sicure, come il portale “Alloggiati web”, gestito dalla Polizia di Stato, per prevenire futuri attacchi.