Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha lanciato un nuovo pacchetto di interventi normativi con un duplice obiettivo: proteggere e valorizzare l’eccellenza della filiera della moda e, al contempo, rendere l’Italia più attrattiva per capitali e professionisti stranieri. Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la competitività del Paese agendo sia sui punti di forza tradizionali che su nuove opportunità di crescita.

Un “bollino” per tutelare l’eccellenza della moda

L’iniziativa principale, promossa in stretta collaborazione con i rappresentanti del settore come Camera Nazionale della Moda Italiana e Confindustria Moda, introduce un “bollino” di certificazione per la filiera del Made in Italy. L’obiettivo è salvaguardare l’immagine e la reputazione del “saper fare italiano” in un settore che, con le sue catene produttive complesse, è strategico per l’economia nazionale. Per garantire serietà e trasparenza, il Mimit istituirà un registro pubblico delle aziende certificate, che permetterà un monitoraggio costante e l’applicazione di sanzioni, inclusa la revoca del riconoscimento in caso di perdita dei requisiti.

“Destinazione Italia”: agevolazioni per attrarre talenti e capitali

Il secondo pilastro del provvedimento è la sezione “Destinazione Italia”, un insieme di misure per attrarre investimenti e competenze dall’estero. Tra le agevolazioni previste, si annoverano:

Visti facilitati per i dirigenti di aziende estere con capitale sociale superiore a un milione di euro che aprono una sede in Italia.

Incentivi per gli investitori stranieri in operazioni strategiche, con tempi di risposta rapidi (entro 6 mesi).

Agevolazioni fiscali per i pensionati esteri che decidono di trasferirsi in comuni del Centro-Sud con meno di 60.000 abitanti.

Facilitazioni per i professionisti che scelgono l’Italia come base per il lavoro da remoto e considerano il trasferimento per la pensione in città di medie dimensioni.

Queste disposizioni si propongono di rendere il Paese una meta più appetibile per investitori e professionisti, ampliando così il bacino di competenze e risorse a disposizione dell’economia italiana.