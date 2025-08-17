Uniti si vince. Questo potrebbe riassumere il mandato del nuovo presidente del Cal (Consiglio delle autonomie locali), il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini. Nei prossimi mesi sarà chiamato a svolgere un ruolo di mediatore, ascoltando le numerose esigenze dei territori e cercando una sintesi efficace da sottoporre a Piazza Dante. Tra le questioni più urgenti ci sono il bilancio comunale, la sicurezza, l’emergenza abitativa e l’attrattività della pubblica amministrazione.

Il presidente Cereghini ha affermato nel suo documento programmatico di aver avvertito un “bisogno di continuità”, ma anche una forte “richiesta di cambiamento”. A tal proposito ha spiegato:

Michele Cereghini ha detto:

“Posso portare un po’ di energia nuova attraverso un metodo di lavoro rinnovato, pur mantenendo coerenza con la precedente amministrazione per quanto riguarda temi e questioni da affrontare, considerando che ero già vicepresidente.”

Nel suo programma il presidente ribadisce più volte l’importanza di unità, coesione e condivisione. Sono aspetti che in passato sono venuti meno?

Michele Cereghini ha risposto:

“Non credo si sia persa l’unità, ma forse è mancata la condivisione degli obiettivi. Come conseguenza, ci siamo un po’ dispersi e non siamo riusciti a chiudere alcune tematiche che ci eravamo prefissati. Per portare alcune questioni davanti alla giunta provinciale dobbiamo avere una visione condivisa internamente. È fondamentale che ci sia una razionalizzazione chiara delle idee, degli obiettivi e delle aspettative, per poi presentare una progettualità unica e condivisa. Se non condividiamo il percorso tra di noi, non possiamo pensare che la giunta provinciale o l’assessora agli enti locali lo facciano.”

In pratica, il presidente sottolinea la necessità di un equilibrio delicato per muoversi tra le diverse realtà territoriali che compongono il Consiglio, mantenendo unità d’intenti e capacità di sintesi per affrontare con efficacia i molteplici problemi locali.

Il Trentino rappresenta una piccola provincia che racchiude tutte le caratteristiche possibili: dalle montagne ai laghi, dai grandi centri lungo l’asta del fiume Adige ai piccoli comuni, anche i più minuti, che tuttavia mantengono una significativa capacità economica, spesso legata al turismo. Comprende valli agricole e aree industriali, offrendo un mosaico ricco di diversità, ognuna con le proprie specificità soprattutto in termini economici e di bilancio comunale.

Come intende sintetizzare queste differenze così ampie?

«La sintesi si ottiene anzitutto comprendendo le richieste e le aspettative dei singoli territori. È essenziale ascoltare tutte le realtà locali, considerando che da tempo mancava un confronto diretto con i territori stessi. Per questo ho proposto di realizzare incontri dei consigli direttamente sui territori, al fine di raccogliere tutte le esigenze, provare a sintetizzarle e, con razionalità ed equilibrio, definire le priorità. Così potremo stilare un programma concreto per il prossimo quinquennio amministrativo. Mi aspetto di presentare alla giunta, entro la primavera del 2026, le tematiche principali e prioritarie da affrontare».

Ha chiesto ai sindaci di mantenere un’indipendenza dalla politica partitica per raggiungere questo obiettivo?

«Ritengo che soprattutto nella fase iniziale sia necessaria una libertà di pensiero completa, per affrontare con efficacia tutte le problematiche, al di là dell’identità o dell’appartenenza politica. Il nostro lavoro è al servizio dei comuni e dei territori. Se i municipi riescono a rispondere in modo efficace ai loro cittadini, è una vittoria per tutti. Per questo ho sollecitato un’indipendenza dai partiti, altrimenti si rischia di non avanzare. Nessuno deve rivendicare la paternità del progetto, altrimenti non riusciremo a completare il percorso che ci siamo dati.»

Quali sono le principali sfide che vi attendono?

«I temi non sono di nuova emergenza, sono anzi da tempo all’ordine del giorno. Innanzitutto c’è la stabilità economica dei comuni, che richiede un’attenta verifica dei bilanci correnti e della loro sostenibilità, un aspetto che condiziona anche la perequazione. Un’altra questione importante riguarda la polizia locale, perché la sicurezza continua a essere un tema centrale e pertanto dobbiamo definire un modello che possa garantirla efficacemente nei nostri territori.»

E per la polizia locale cosa è necessario?

«Occorre valutare, territorio per territorio, il fabbisogno non solo di agenti operativi, ma anche di strutture adeguate. Ritengo fondamentale razionalizzare la gestione del lavoro dei corpi di polizia locale, favorendo sinergie con le altre forze dell’ordine. Bisogna innanzitutto definire chiaramente le competenze tra le varie realtà e poi dotare ogni corpo delle professionalità necessarie per gestire settori specifici con efficacia.»

Una delle problematiche cruciali dei prossimi anni sarà lo spopolamento e l’emergenza abitativa nei comuni.

«Non tutti i territori si trovano nella stessa situazione: alcuni sono caratterizzati da un intenso flusso turistico, mentre altri sono meno attrattivi e preoccupati dallo spopolamento. Su questi temi sta già lavorando la Provincia. Noi ci impegneremo a essere propositivi e collaborativi, poiché questa è senza dubbio una delle sfide principali per il futuro. Tuttavia, c’è un’altra questione urgente da affrontare.»

Quale?

«Dobbiamo tornare ad essere attrattivi come ente pubblico, restituendo fiducia e stima ai nostri dipendenti comunali e alle strutture pubbliche. Inoltre, si registra una crescente disaffezione verso la politica. In questo senso, sarebbe positivo organizzare, nei prossimi anni, corsi di formazione dedicati ai giovani amministratori, per preparare chi vorrà in futuro intraprendere un ruolo nell’amministrazione.»

Infine, qual è la sua posizione riguardo ai grandi carnivori?

«È un tema complesso…»

È fondamentale collaborare strettamente con la Provincia. Senza un lavoro congiunto non si arriverà a risultati concreti. Non si tratta soltanto di discutere la legittimità di abbattere gli animali, ma il vero obiettivo è garantire la sicurezza del territorio e assicurare ai cittadini e ai visitatori la piena tranquillità di sentirsi a casa propria.