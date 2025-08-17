Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e tra i principali ideatori del reddito di cittadinanza, si trova ancora in una fase di riflessione riguardo a una possibile candidatura a governatore della Calabria. Durante una passeggiata a Camigliatello, rinomata località turistica sulla montagna silana, accompagnato da moglie e figli, Tridico è al centro di intense interlocuzioni ma non ha ancora sciolto la riserva. Dopo una gita in risciò e la partecipazione alla processione per la Madonna dell’Assunta, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle appare legato profondamente alla sua terra natia, ma indeciso circa l’eventuale impegno elettorale.

Questa scelta rappresenterebbe per lui e per la sua famiglia una significativa rivoluzione di vita. Dal punto di vista politico, la sfida si presenta complessa, considerando l’avversario di centrodestra Roberto Occhiuto, che ha recentemente annunciato le sue dimissioni dopo un’inchiesta per corruzione, anticipando così nuove elezioni fissate per il 5 e 6 ottobre. Il tempo per definire candidati efficaci è dunque limitato, mentre il fronte progressista, colto di sorpresa, cerca ancora una figura forte e condivisa.

Questa situazione aggiunge ulteriori difficoltà alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che dopo aver faticosamente consolidato le candidature dem in regioni come Veneto, Toscana e Marche, ora deve concentrare i suoi sforzi nella gestione del Sud, dove si sommano le tensioni interne in Campania e Puglia all’emergenza calabrese.

Dai vertici del Nazareno, la linea è stata chiara: via libera per un candidato del Movimento 5 Stelle. In pole position figura proprio Tridico, cui si affianca la deputata Vittoria Baldino. I numeri delle ultime elezioni politiche e, di poco, delle europee confermano come il M5S mantenga una base elettorale superiore a quella del Pd in Calabria. Tuttavia, a questa apertura non è seguita un’adesione entusiasta da parte dello stesso Tridico, nonostante la sua forte popolarità nella regione e le potenziali alleanze con i riformisti.

Dai vertici del Partito Democratico si sottolinea:

«Noi siamo con lui. Ora tocca a Pasquale decidere»

Ma il diretto interessato mantiene un profilo di massima riservatezza, non rilasciando dichiarazioni definitive. A complicare ulteriormente il processo di unità nel centrosinistra è intervenuto, poco prima di Ferragosto, un audio di Fernando Pignataro, segretario calabrese di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), che è trapelato da una chat privata e ha creato malumori tra le forze progressiste.

Le tensioni interne nel centrosinistra

Nel messaggio audio, Pignataro accusa i Cinque Stelle di pratiche scorrette nel gioco politico locale, contestando in particolare la candidatura di Tridico e ponendo dubbi sulla trasparenza e le modalità di scelta. Questa situazione ha aggravato le difficoltà nel costruire un’alleanza coesa nel centro-sinistra promettendo di complicare ulteriormente la sfida contro il centrodestra.

Il ruolo di Alleanza Verdi Sinistra in Calabria è diventato dunque strategico, dato che il partito punta a difendere e rafforzare la propria posizione elettorale nel contesto di una coalizione frammentata. Le tensioni interne all’area progressista riflettono le diverse strategie e sensibilità che convivono nel panorama politico regionale.

La prospettiva elettorale e le sfide future

In vista delle elezioni di ottobre, il centrosinistra è chiamato a superare le divisioni interne per presentarsi unito e competitivo. La responsabilità di trovare un candidato credibile e condiviso grava non solo su Tridico, ma sull’intera coalizione che rischia di frammentarsi ulteriormente e compromettere la possibilità di sconfiggere il centrodestra.

I punti chiave da affrontare includono l’elaborazione di un programma comune capace di coinvolgere l’elettorato calabrese, la gestione delle alleanze con i diversi soggetti che compongono il campo progressista e la costruzione di una narrativa politica efficace che punti su temi quali la giustizia sociale, lo sviluppo economico sostenibile e il miglioramento dei servizi pubblici.

Nei prossimi giorni, saranno decisive le scelte che caratterizzeranno sia la leadership della coalizione di centrosinistra che i meccanismi di confronto con gli avversari politici, in un contesto che rimane incerto e fluido.