In una sentenza che potrebbe avere ripercussioni globali, Epic Games, nella foto il CEO Tim Sweeney, sviluppatore del celebre videogioco Fortnite, ha trionfato in un tribunale australiano nella sua battaglia legale contro Apple e Google. La corte ha stabilito che i due giganti della tecnologia hanno abusato della loro posizione di mercato, una decisione che rappresenta un passo significativo nel dibattito sul controllo e la concorrenza negli app store.

Il verdetto contro le commissioni e il monopolio

La controversia, iniziata nel 2020 con la rimozione di Fortnite dai rispettivi app store, è nata dalla decisione di Epic Games di integrare un proprio sistema di pagamento, aggirando le commissioni imposte da Apple e Google. Secondo la corte australiana, le azioni delle due aziende erano volte a “ridurre la concorrenza facendo pagare agli sviluppatori dei giochi delle commissioni più elevate”. Il verdetto rappresenta un chiaro riconoscimento delle accuse di abuso di posizione dominante, sostenute da Epic Games in diversi tribunali nel mondo.

La vittoria di Epic e l’attesa per i risarcimenti

La vittoria è stata accolta con grande entusiasmo da Epic Games, che l’ha definita “una vittoria per gli sviluppatori e i consumatori in Australia”. Il risultato apre ora la strada a ulteriori sviluppi legali. Gli avvocati che hanno avviato un’azione collettiva a nome di sviluppatori e consumatori hanno già avanzato la richiesta che Apple e Google vengano chiamate a pagare un cospicuo risarcimento.

Dall’altra parte, Google, pur non commentando la sostanza della sentenza, ha fatto sapere tramite un portavoce che “esaminerà la decisione del giudice e valuterà i prossimi passi da compiere”, lasciando intendere che la battaglia legale è tutt’altro che conclusa.