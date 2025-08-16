Dopo quasi due settimane di negoziati intensi, siamo ancora lontani dall’ottenere un trattato globale capace di porre fine all’inquinamento da plastica. Ciò che si è visto e ascoltato negli ultimi dieci giorni non è sufficiente. Nonostante una visione ambiziosa, è risultato chiaro che la maggioranza degli Stati più determinati non ha voluto impiegare appieno gli strumenti multilaterali a disposizione per stabilire una serie di regole vincolanti a livello globale richieste dal trattato. Se qualcosa è emerso da questi ultimi dieci giorni, è che cercare un consenso unanime non porterà al trattato che il mondo richiede e che i leader si sono impegnati a realizzare.

Eva Alessi, responsabile per la sostenibilità del WWF, commenta così la conclusione “deludente” della quinta sessione intergovernativa di Ginevra (INC-5.2), che si è chiusa senza l’adozione di un testo negoziale e senza piani chiari per la concreta attuazione del trattato.

“Le imprese, la comunità scientifica, la società civile e altri soggetti rilevanti hanno fatto la loro parte, presentando prove concrete e sostenendo con forza un trattato efficace. La nostra determinazione a porre fine all’inquinamento da plastica resta immutata. Continueremo a collaborare con i governi, le comunità e i partner di tutte le regioni del mondo per affrontare questo problema lungo l’intero ciclo di vita della plastica, ma per raggiungere l’obiettivo serve un impegno deciso da parte degli Stati membri. Noi saremo presenti in ogni fase del processo per contribuire a garantire l’approvazione del trattato di cui persone e ambiente hanno urgente bisogno.”

Zaynab Sadan, responsabile della politica globale sulle plastiche del WWF e capodelegazione alla INC-5.2, ha dichiarato:

“Il mancato accordo raggiunto a Ginevra rappresenta una grande delusione. Tuttavia, ciò che abbiamo visto è che la stragrande maggioranza degli Stati ha espresso volontà e allineamento nel sostenere un trattato efficace per porre fine all’inquinamento plastico. Questo lascia una speranza concreta per il futuro. Tuttavia, una minoranza di paesi contrari e un processo decisionale basato sul consenso unanime ci hanno impedito di raggiungere il risultato desiderato, dimostrando che questo approccio non è funzionale nelle trattative ambientali internazionali.”