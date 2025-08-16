L’adozione di auto elettriche in Italia rimane ancora limitata: il Paese si colloca al 27° posto nella classifica europea per diffusione di veicoli elettrici a batteria, con una quota inferiore all’1%, appena sopra la Bulgaria.

Secondo i dati dell’istituto statistico dell’Unione Europea, nel 2024 sono state immatricolate complessivamente nella UE 1,45 milioni di nuove vetture elettriche a batteria, registrando una contrazione del 6,1% rispetto al 2023, anno in cui erano state 1,55 milioni.

Nonostante la diminuzione nelle immatricolazioni annuali, il parco circolante di auto elettriche a batteria è cresciuto significativamente portandosi a un totale di 5,87 milioni, con un incremento del 32,4% rispetto ai 4,43 milioni del 2023.

La quota di veicoli elettrici a batteria sul totale delle nuove immatricolazioni si è attestata nel 2024 al 13,6%, in calo di un punto percentuale rispetto al 14,6% dell’anno precedente. È importante ricordare che questa quota era inferiore all’1% fino al 2018, per poi crescere rapidamente negli ultimi anni, passando dal 5,3% nel 2020, al 9% nel 2021 e infine al 12,1% nel 2022.

Incentivi per promuovere la mobilità elettrica in Italia

Per incentivare la diffusione delle auto elettriche nel territorio nazionale, il governo italiano ha annunciato l’introduzione di un piano destinato a facilitare l’acquisto di almeno 39.000 veicoli a emissioni zero entro il 30 giugno 2026, con un finanziamento complessivo di circa 600 milioni di euro.

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha illustrato questa iniziativa durante un recente question time alla Camera dei Deputati. Il programma di incentivi è previsto partire a partire da settembre e rappresenta uno sforzo concreto per accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile.

L’obiettivo è soprattutto quello di aumentare la quota di veicoli elettrici nel parco automobilistico italiano, supportando la riduzione delle emissioni di CO2 e contribuendo a rispettare gli impegni ambientali assunti dal Paese nel contesto europeo e internazionale.