(di Katherine Puce) Oggi uno dei pilastri fondamentali per le aziende, soprattutto in un contesto normativo e sociale in continua evoluzione, è rappresentato dalla compliance. Quest’ultima, intesa come l’insieme di procedure e comportamenti che permettono alle imprese di agire rispettando leggi e precisi codici etici, non è solo un obbligo imposto a livello legale, ma anche e soprattutto una leva sempre più strategica per la reputazione aziendale e la promozione di comportamenti sostenibili.

L’impresa, in quanto tale, deve farsi carico di una responsabilità sociale che si manifesta sia nei rapporti di fiducia che riesce a costruire con i propri clienti, sia con i partner che sceglie nel proprio percorso di affermazione. Parallelamente, qualsiasi azienda che voglia garantirsi uno spazio, o anche solo l’accesso a nuovi mercati per cogliere opportunità di crescita, non può ignorare l’importanza di stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con le autorità.

Il peso delle normative e le difficoltà per le PMI

L’insieme di questi elementi non rende solo la compliance importante, ma evidenzia la necessità di rivalutarla rispetto al mercato attuale, di dialogare attivamente con le istituzioni e di prepararsi all’utilizzo dei nuovi strumenti digitali che si susseguono, per riuscire a gestire la complessità dell’integrazione nei processi aziendali dei criteri di sostenibilità e sicurezza, che ancora oggi penalizzano in particolare le PMI. Ad esempio, la complessa adozione della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), dei criteri ESG, della normativa 231 e del Tax Control Framework, come altri strumenti simili, rischia di escludere le PMI e accentuare lo svantaggio competitivo rispetto alle grandi multinazionali. Questo può essere evitato solo legando la responsabilità sociale al business, e non lasciandola confinata agli oneri burocratici.

Verso una compliance inclusiva

Dunque, per offrire un vero sollievo alle PMI e costruire un’economia più solida e inclusiva, la soluzione è ripensare la compliance. Quando le istituzioni dimostrano un interesse autentico per le esigenze del mercato produttivo e collaborano attivamente con le aziende, la conformità smette di essere un onere burocratico e si trasforma in un motore di crescita.