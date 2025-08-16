Una combinazione di segnali contrastanti emerge dai conti di Thyssenkrupp (nella foto, il CEO Miguel Lopez). Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2024/2025, il colosso industriale tedesco ha registrato un aumento significativo degli ordini, ma ha dovuto fare i conti con un calo del fatturato e, di conseguenza, con un ridimensionamento delle prospettive per l’intero anno. Un quadro che riflette le difficoltà del settore in un contesto macroeconomico complesso.

Le performance del trimestre: tra domanda debole ed Ebit stabile

I dati del terzo trimestre mostrano un incremento degli ordini acquisiti, che hanno raggiunto i 10,1 miliardi di euro, con un balzo del 21% rispetto all’anno precedente. Un segnale di fiducia per il portafoglio dell’azienda. Nonostante questo slancio, il fatturato del Gruppo ha segnato un passo indietro, attestandosi a 8,2 miliardi di euro, in calo rispetto ai 9 miliardi del 2024. Il motivo principale, come spiegato dalla società stessa, risiede nel calo degli effetti dei prezzi e nella domanda debole che ha caratterizzato il periodo. Nonostante la flessione del fatturato, l’Ebit rettificato è riuscito a mantenersi stabile, registrando un leggero aumento a 155 milioni di euro, contro i 149 milioni dell’anno precedente.

Previsioni al ribasso per la fine dell’anno

La prudenza si riflette nelle nuove stime per l’intero anno fiscale. Thyssenkrupp ha aggiornato le sue previsioni, anticipando che il fatturato subirà una diminuzione più marcata del previsto, scendendo tra il 5 e il 7 per cento rispetto all’anno precedente (contro il calo precedentemente stimato tra lo 0 e il 3 per cento). Questo revisione al ribasso ha un impatto diretto anche sull’Ebit rettificato, per il quale l’azienda si aspetta ora un valore nella fascia inferiore dell’intervallo compreso tra 600 milioni e 1 miliardo di euro.