L’assessore provinciale Christian Bianchi di Forza Italia si schiera con fermezza sul dibattito riguardante la presenza di cartelli monolingui in tedesco lungo i sentieri dell’Alto Adige. La controversia, che coinvolge associazioni alpinistiche di lingua italiana e tedesca, riaccende una problematica storica e culturale nella regione.

Secondo Bianchi, l’unica soluzione possibile è l’applicazione rigorosa del bilinguismo: un principio fondamentale che tutela la convivenza e il rispetto reciproco delle popolazioni di lingua italiana e tedesca. L’assessore non lascia spazio a compromessi, sostenendo con decisione che il bilinguismo va applicato e rispettato in ogni contesto, soprattutto in ambiti simbolici e pubblici come la segnaletica escursionistica.

La vicenda è tornata al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni del presidente del Club Alpino Italiano, Carlo Zanella, e dell’assessore comunale di Bolzano, Tritan Myftiu di Fratelli d’Italia. Entrambi hanno sottolineato come i cartelli esclusivamente in tedesco rappresentino non solo una violazione dello Statuto di Autonomia, ma anche un rischio reale per la sicurezza dei turisti italiani che si affidano alle indicazioni di percorso.

In risposta, il presidente dell’Alpenverein ha minimizzato la questione con una battuta: «Ci sono anche tanti ospiti cinesi, i cartelli li mettiamo anche in cinese?», provocando ulteriori polemiche.

Un dibattito storico e persistente

Christian Bianchi confuta netta questa posizione, ricordando innanzitutto che l’obbligo della toponomastica bilingue è sancito da leggi e accordi internazionali che non sono mai stati modificati. Sottolinea che la questione dei cartelli escursionistici è di primaria importanza e non può essere messa in discussione dai partiti di lingua tedesca che ne proporrebbero una versione unilingue.

L’assessore afferma con decisione di essere sempre stato contrario all’interpretazione che vorrebbe l’uso esclusivo della lingua locale, poiché ciò sarebbe contrario agli accordi internazionali firmati e al rispetto della comunità italiana. Il bilinguismo, dice, non significa cancellare la lingua italiana, ma valorizzarla accanto a quella tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto di Autonomia e dalle convenzioni.

Il tema della sicurezza sui sentieri

Oltre al rispetto linguistico e culturale, Bianchi richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza per tutti i frequentatori delle montagne altoatesine. I cartelli bilingui non sono infatti solo un obbligo legale, ma anche uno strumento indispensabile per garantire chiarezza e corrette informazioni sulla segnaletica ai turisti italiani e agli escursionisti di madrelingua italiana.

Una segnaletica univoca e comprensibile a tutti, secondo l’assessore, è fondamentale per prevenire incidenti e disorientamenti sulle vie alpine. Per questo motivo, la disponibilità a trattare interpretazioni o soluzioni diverse non è contemplata.

Christian Bianchi conclude sottolineando che il bilinguismo è l’unica strada possibile per rispettare sia la storia che la convivenza delle comunità linguistiche dell’Alto Adige, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza di chi si avventura sulle montagne.

Bianchi evidenzia un tema altrettanto rilevante riguardante la sicurezza. Osserva che, considerato il gran numero di turisti italiani che visitano quella zona, è giusto, normale e imprescindibile che le indicazioni nel territorio italiano, incluso l’Alto Adige Südtirol, siano leggibili nella lingua italiana per i cittadini italiani.

L’assessore richiede quindi il ripristino della segnaletica di montagna in forma bilingue. Aggiunge inoltre che deve essere chiarito chi abbia autorizzato modifiche differenti e a quali costi, sottolineando che si tratta di cartelli finanziati con fondi pubblici.

Infine, esprime pieno sostegno alle dichiarazioni del presidente del Club Alpino Italiano (Cai), Carlo Zanella.