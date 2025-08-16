Mitsubishi ha annunciato l’acquisizione di una quota del 30% in un importante progetto di sviluppo minerario per l’estrazione del rame in Arizona, Stati Uniti, segnando un passo significativo nel rafforzamento del proprio interesse globale verso questo metallo strategico.

L’investimento previsto ammonta a circa 88 miliardi di yen (circa 510 milioni di euro), con l’obiettivo di avviare la produzione della miniera entro il 2029, garantendo così una fonte stabile e a lungo termine di rame. L’iniziativa è stata lanciata dalla società canadese Hudbay Minerals e si propone di completare la fase di ricerca per la commercializzazione entro il 2026.

Il progetto minerario si stima possa portare alla produzione annua di circa 100.000 tonnellate di rame, con Mitsubishi che si assicurerà una quota equivalente al 30% di tale produzione. Parallelamente, l’azienda giapponese sta valutando la realizzazione di impianti di fusione per integrare la filiera produttiva.

Contesto tariffario e impatti sul mercato

L’amministrazione degli Stati Uniti sotto la presidenza Trump aveva introdotto un dazio del 50% su alcune categorie di prodotti come il rame semilavorato, tuttavia le materie prime grezze sono rimaste esenti da tali tariffe. Questa distinzione ha alimentato le analisi degli esperti che indicano una possibile intensificazione degli investimenti e delle iniziative volte a rilanciare catene di produzione e lavorazione del rame direttamente negli Stati Uniti.

Domanda in crescita e sfide dell’offerta globale

La domanda di rame è prevista in aumento, trainata dall’espansione di settori strategici come la produzione di veicoli elettrici e lo sviluppo delle infrastrutture per le energie rinnovabili. Tuttavia, il mercato globale deve far fronte a preoccupazioni riguardanti una possibile contrazione dell’offerta: molte miniere stanno esaurendo le riserve esistenti e i costi di scoperta e sviluppo di nuovi giacimenti sono in costante crescita.

Gli Stati Uniti occupano una posizione di rilievo come principali produttori di rame nel mondo, classificandosi al quinto posto per produzione e al settimo per riserve note. L’ingresso di Mitsubishi in questo progetto minerario è visto come un passo strategico per assicurare una maggiore disponibilità del metallo e per consolidare un approvvigionamento stabile e sostenibile di rame nel medio termine, come ribadito in un comunicato ufficiale dell’azienda.