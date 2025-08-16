Al 14 agosto scorso, l’offerta pubblica di scambio (OPS) promossa da Montepaschi su Mediobanca, lanciata il 24 gennaio e avviata ufficialmente il 14 luglio, ha raccolto adesioni per oltre il 13,47%, pari a più di 112,28 milioni di richieste di sottoscrizione.

L’offerta si chiuderà l’8 settembre prossimo. Borsa Italiana ha precisato che le azioni acquisite sul mercato tra il 5 e l’8 settembre non potranno essere presentate per l’adesione all’OPS. L’obiettivo dell’amministratore delegato di Montepaschi, Luigi Lovaglio, è di superare il 66% delle adesioni, traguardo che lo stesso manager ha più volte manifestato di ritenere raggiungibile.

Tuttavia, sarà sufficiente raggiungere una soglia tecnica del 35% per considerare l’offerta un successo e consolidare il controllo di fatto su Piazzetta Cuccia, sede storica di Mediobanca.

Dalle informazioni disponibili, si segnala che le adesioni riportate al 14 agosto non includono ancora la quota di circa il 10% detenuta dal gruppo Caltagirone e il 20% riconducibile a Delfin.