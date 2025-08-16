Anche se l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin non si è svolto in forma privata come inizialmente programmato, durante il trasferimento a bordo della «Beast» – l’auto presidenziale statunitense – i due leader sono rimasti soli, senza la presenza degli interpreti.

Nei 10-15 minuti necessari per raggiungere il luogo del vertice, accompagnati soltanto da due consiglieri ciascuno fino al punto di destinazione, Trump e Putin hanno potuto conversare in privato. All’interno della vettura, infatti, erano presenti soltanto l’autista e un agente di sicurezza, garantendo così un momento di dialogo riservato.

Durante il tragitto, Putin si è accomodato sul sedile posteriore sinistro, mentre alcune immagini indiscrete lo hanno immortalato con un sorriso. Dall’altro lato, a destra, sedeva Trump.

Naturalmente, non è possibile sapere i dettagli della conversazione avvenuta tra i due. Questa riservatezza alimenta il mistero rispetto ai temi trattati, ricordando un precedente simile come la conversazione privata che ebbero ad Amburgo nel 2017, all’inizio del primo mandato presidenziale di Trump.

È estremamente raro osservare i leader di due potenze mondiali condividere lo stesso veicolo. Già nel 2018, Trump aveva manifestato l’intenzione di ospitare a bordo il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, ma i consiglieri lo avevano convinto a desistere.

Inoltre, i media russi hanno confermato che Putin abbia effettivamente preso posto sulla «Beast», nonostante sulla pista di Anchorage fosse pronta per lui la sua limousine personale «Aurus», di fabbricazione russa.

La «Beast»: la vetta della tecnologia automobilistica presidenziale statunitense

La «Beast» è una vettura di altissimo livello destinata al Presidente degli Stati Uniti, le cui caratteristiche precise restano rigorosamente segrete per garantire la massima sicurezza. Sono tuttavia note alcune specifiche impressionanti che ne sottolineano la robustezza e la protezione.

Tra queste, l’utilizzo di pneumatici rinforzati in kevlar, derivati da quelli impiegati su autocarri medio-pesanti, che permettono alla vettura di proseguire anche con uno pneumatico forato. Il serbatoio è inoltre rivestito con una schiuma speciale antincendio, mentre i vetri sono protetti contro proiettili e altre minacce.

Queste accortezze mettono in evidenza quanto pesante sia la misura di sicurezza adottata per spostamenti così delicati. La presenza di sistemi così avanzati dimostra la forte attenzione alla salvaguardia dei leader durante incontri di alto profilo e possibili situazioni di rischio.

I pannelli sono realizzati in policarbonato, con uno spessore di 15 centimetri. All’interno sono installati serbatoi di ossigeno che garantiscono una respirazione normale, offrendo protezione agli occupanti in caso di attacco chimico.

Sono inoltre presenti un frigorifero contenente scorte di sangue compatibili con quello del presidente e forniture mediche complete, progettate per fornire assistenza immediata in ogni situazione di emergenza.

I sistemi di comunicazione sono criptati e collegati a tutti i centri nevralgici del potere statunitense, con due linee sempre attive: una con il vicepresidente e l’altra con il Pentagono.