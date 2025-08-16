Donald Trump ha accolto Vladimir Putin con una coreografia minuziosamente studiata: dalla discesa «coordinata» dagli aerei, al tappeto rosso steso sulla pista, passando per il sorvolo di aerei militari fino al palco contrassegnato dalla scritta «Alaska 2025». La reazione in Russia è stata entusiasta: dopo anni a sostenere che Putin fosse isolato, il modo in cui è stato accolto negli Stati Uniti ha suscitato grande clamore.

Donald Trump è stato il primo a scendere dalla scaletta dell’Air Force One. Poco dopo, anche Putin è sceso dal suo aereo presidenziale.

Entrambi hanno percorso il tappeto rosso, preparato dai militari sulla pista della base di Elmendorf-Richardson. L’immagine dei soldati inginocchiati mentre lo stendevano alla base della scaletta dell’aereo ha suscitato indignazione tra alcuni ucraini.

Trump, arrivato per primo, ha atteso Putin applaudendolo al suo arrivo. Il leader russo mostrava un sorriso, mentre anche Trump sorrideva. I due si sono salutati con una stretta di mano prolungata, accompagnata da pacche sulle spalle.

Successivamente, Trump ha eseguito un saluto militare mentre entrambi si dirigevano verso il podio con la scritta «Alaska2025». Durante il loro passaggio, sopra di loro hanno sorvolato un bombardiere B-2 e quattro caccia F-35.

Sia Trump che Putin indossavano completi scuri; il primo portava la tradizionale cravatta rossa, mentre il secondo una cravatta bordeaux.

Al grido di una giornalista che domandava: «Presidente Putin, smetterà di uccidere i civili?», Putin ha reagito alzando le spalle e facendo segno di non sentire la domanda.

Dopo l’evento sul palco, nonostante l’auto presidenziale russa fosse pronta sulla pista, entrambi sono saliti a bordo della «Beast», l’auto presidenziale degli Stati Uniti.

Il presentatore della rete Real America’s Voice ha commentato con entusiasmo: «Trump è il maestro degli accordi. Questo è il suo palcoscenico e questo è il suo accordo».

Ha poi aggiunto: «I media occidentali sono sul punto di impazzire».

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha dichiarato che negli ultimi tre anni si è sostenuto che la Russia fosse isolata, mentre oggi si assiste a un’accoglienza di primo piano riservata al presidente russo negli Stati Uniti.

Un cittadino ucraino ha commentato a Sky News riguardo a Vladimir Putin:

“Putin occupa territori, distrugge intere città, uccide, compie stupri, ruba, rapisce, tortura, e cosa ottiene in cambio? Un tappeto rosso.”