È successo ancora: due aerei militari italiani sono decollati oggi sul cielo dell’Estonia per intercettare e identificare velivoli russi, come comunicato dal ministro della Difesa Guido Crosetto su X. Ha spiegato che due caccia F-35 dell’Aeronautica Militare, basati nella struttura militare di Amari in Estonia, sono stati allertati per uno scramble nell’ambito della missione NATO di Air Policing, riuscendo a intercettare due caccia russi.

Crosetto ha aggiunto che anche durante il giorno di Ferragosto, mentre l’attenzione internazionale si concentra su un summit da cui si spera possa emergere una tregua e, più in generale, una prospettiva di pace, gli uomini e le donne delle Forze Armate continuano incessantemente a garantire la sicurezza dell’Alleanza Atlantica e del nostro Paese.

«Il loro ruolo è ben definito: agire prontamente per prevenire che eventi isolati si trasformino in situazioni di pericolo maggiore, assicurando una vigilanza continua e una reazione immediata. Oggi abbiamo avuto un’ulteriore conferma di questo impegno», ha sottolineato il ministro.

La seconda missione dopo il 1° agosto

Dal 1° agosto, data in cui l’Italia ha preso il comando della missione NATO Baltic Air Policing, questa è la seconda volta che i velivoli italiani vengono chiamati all’azione. Solo pochi giorni fa, come rivelato sempre dal ministro, due caccia decollati dalla base di Amari hanno intercettato velivoli russi per proteggere lo spazio aereo dei Paesi baltici.

In quell’occasione, la tempestività dell’intervento ha permesso di eliminare un potenziale rischio per l’Alleanza, contribuendo alla sicurezza collettiva e alla salvaguardia dei confini euro-atlantici. Crosetto ha ribadito l’importanza di non abbassare mai la guardia, a sostegno della deterrenza e della stabilità regionale.

«È il modo più efficace per difendere la pace e la libertà».