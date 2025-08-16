Kiev – Le reazioni in Ucraina al vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin esprimono preoccupazione e rabbia: secondo molti, lo zar russo ne esce rafforzato, scenario che potrebbe alimentare una sua maggiore aggressività. Gli ucraini si preparano quindi a una possibile intensificazione dei bombardamenti.

“Bisogna attendersi nuovi attacchi russi, che saranno ancor più violenti di quelli precedenti”, è il pessimistico giudizio prevalente a Kiev. Il summit, lungi dall’essere inutile, è percepito come una vittoria per Putin, che avrebbe guadagnato margini di manovra più ampi, con conseguenze preoccupanti per la stabilità della regione.

Nei commenti diffusi nella capitale ucraina, si sottolinea con scetticismo come non ci si aspettasse risultati favorevoli per Kyiv, ma si riconosce anche un rafforzamento delle relazioni con i partner europei ottenuto negli ultimi mesi dal governo ucraino, elemento che potrebbe attenuare gli effetti negativi delle aperture di Trump verso la Russia.

Alcuni intellettuali e artisti presenti in una galleria d’arte nel centro di Kiev hanno condiviso queste percezioni nelle ore di svolgimento del vertice, manifestando una diffusa preoccupazione per l’impatto dell’incontro sulle dinamiche del conflitto.

Nel primo pomeriggio locale, le sirene d’allarme hanno risuonato per lungo tempo sui cieli di Kiev, preannunciando attacchi russi. In seguito, è stato confermato che missili e droni russi avevano colpito la regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina, provocando la morte di almeno tre civili e rilevanti danni, inclusi interventi sulle infrastrutture ferroviarie e un treno colpito.

Secondo il rapporto diffuso dalle forze armate ucraine, dopo le 19:30 ora locale, le forze russe hanno lanciato un attacco con un missile balistico Iskander-M e circa 85 droni da combattimento Shahed, intensificando così l’offensiva nei confronti di obiettivi strategici.

Fino a meno di due settimane prima, Kiev era stata duramente colpita da bombardamenti che avevano causato decine di morti e centinaia di feriti. Nonostante questo, nella serata del vertice la vita cittadina sembrava riprendere con locali aperti e persone a passeggio nei quartieri centrali, anche se i posti di blocco improvvisi gestiti dalle unità di reclutamento militare ricordavano la realtà della guerra in corso.

I checkpoint rappresentano infatti un segnale tangibile delle misure dettate dalla necessità di incrementare la leva militare, mentre la popolazione continua a confrontarsi con la tensione e l’incertezza di questi tempi difficili.

Il panorama che emerge dalle reazioni ufficiali e popolari in Ucraina è quello di una sostanziale sfiducia rispetto al ruolo che l’incontro tra Trump e Putin potrà avere sulla de-escalation del conflitto. Molte voci suggeriscono che questa fase potrebbe invece rafforzare la posizione russa e complicare ulteriormente la situazione sul terreno.

Il summit si è concluso senza risultati concreti: nessun cessate il fuoco, nemmeno temporaneo, e l’aggressione russa proseguirà con maggiore intensità. La consapevolezza di una negativa conclusione domina l’atmosfera, nonostante si parli di doveri per Zelensky nel raggiungere un accordo con Mosca.

Ukrainiska Pravda riporta le parole di Donald Trump dopo l’incontro: è ora compito di Volodymyr Zelensky impegnarsi per un’intesa con la Russia. Queste affermazioni rinviano a una diffidenza profonda degli ucraini verso gli Stati Uniti, accentuata dopo la fine del mandato di Joe Biden. I commentatori sottolineano anche il riaffiorare delle antiche simpatie di Trump nei confronti di Vladimir Putin.

L’incontro drammaticamente noto di Zelensky con Trump e l’avvocato Rudy Giuliani a Washington, avvenuto a fine febbraio, torna prepotentemente in primo piano, con le sue conseguenze negative, soprattutto per il possibile sospensione degli aiuti militari americani all’Ucraina. Viene, invece, dimenticato il più cordiale incontro fra Trump e Zelensky in Vaticano durante i funerali di Papa Francesco.

A Kiev cresce la preoccupazione per le recenti offensive russe nel Donbass, che hanno causato centinaia di vittime tra le forze ucraine, con un numero probabilmente ancora maggiore fra i soldati russi. Nonostante ciò, lo Stato maggiore ucraino ha dichiarato che l’operazione offensiva nemica, calibrata probabilmente per impressionare gli Stati Uniti e influenzare il summit, è stata sostanzialmente respinta.

Il Kyiv Post pubblica un commento molto critico che sottolinea il successo politico e diplomatico di Putin in questo contesto, evidenziando al contempo l’incapacità di Trump di ottenere progressi tangibili verso la pace. In sintesi, nessun cessate il fuoco, nessun chiarimento su un possibile vertice tra Putin e Zelensky menzionato da Trump, e nessun dettaglio su scambi territoriali o garanzie di difesa per l’Ucraina.

Da tre anni e mezzo, dall’inizio dell’invasione, gli ucraini ribadiscono che Putin è «un bugiardo, inaffidabile» e ricordano come fino a poche ore prima dell’attacco del 24 febbraio 2022 avesse negato ogni intenzione bellica.

Attualmente, il Paese attende la reazione di Zelensky, che al momento non si è ancora espresso. Come in precedenza, probabilmente criticherà Putin senza attaccare direttamente Trump. Rappresentativo del sentimento prevalente è un editoriale del Kyiv Independent dal titolo «Un incontro nauseabondo, e Putin lo ha amato», che così si esprime:

«Disgustoso, vergognoso e infine inutile: sono queste le parole che emergono pensando ai risultati di questo summit. Un dittatore sanguinario e criminale di guerra è stato accolto come un re nella terra degli uomini liberi, mentre le nostre città vengono colpite dai suoi droni.»

Trump non ha ottenuto il cessate il fuoco promesso dall’inizio del suo mandato, ma ha certamente contribuito a riabilitare Putin, rendendo la posizione ucraina ancora più difficile da sostenere.