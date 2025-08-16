I pronostici sul futuro economico del Regno Unito sono stati smentiti da una realtà più ottimistica del previsto. L’economia britannica, nel secondo trimestre del 2025, ha dimostrato una resilienza notevole, crescendo a un ritmo che ha sorpreso gli analisti e infuso nuova fiducia nel panorama finanziario. I dati preliminari, diffusi dall’Office for National Statistics (ONS), dipingono un quadro incoraggiante, segnalando che il rallentamento atteso è meno marcato di quanto temuto.

Le cifre che definiscono il trimestre

Secondo l’ONS, il PIL del Regno Unito ha registrato una crescita trimestrale dello 0,3%. Questo risultato, in linea con le previsioni degli analisti, segna un rallentamento rispetto al +0,7% del primo trimestre ma conferma una traiettoria di espansione.

Sul fronte della crescita su base annuale, il dato tendenziale si attesta a +1,2%. Anche in questo caso, la cifra supera le stime di mercato, che si fermavano all’1%, e si posiziona leggermente al di sotto del +1,3% registrato nel trimestre precedente.

Un segnale di fiducia per il Regno Unito

Questi numeri indicano che l’economia britannica sta mantenendo un passo di crescita sostenuto, smentendo le aspettative di un rallentamento più marcato. La performance del PIL, in particolare il superamento delle stime sulla crescita tendenziale, può essere interpretata come un segnale di fiducia per il futuro economico del Paese, anche in un contesto globale di volatilità.