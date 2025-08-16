Da martedì 19 agosto entrerà in vigore una rivoluzione significativa nel campo del telemarketing: sarà infatti attivato il blocco delle chiamate commerciali provenienti dall’estero che sfruttano numerazioni telefoniche italiane false per trarre in inganno i cittadini.
Tuttavia, questa novità riguarderà esclusivamente le chiamate provenienti da numeri fissi, come evidenziato da Assoutenti.
Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, spiega:
“Da martedì 19 agosto diventeranno operativi i nuovi filtri anti-spoofing imposti dall’Autorità per le Comunicazioni agli operatori telefonici.”
La tecnica del Cli Spoofing (acronimo di Calling Line Identification Spoofing) permette a chi chiama di mascherare il proprio numero telefonico reale. Tramite appositi software, il chiamante modifica l’ID della linea in modo che sul display del destinatario appaia un numero falso, il quale induce la persona a rispondere inconsapevole dell’inganno.
Questa pratica viene ampiamente utilizzata da call center spesso illegali per proporre offerte commerciali tramite telemarketing, che possono riguardare investimenti finanziari o contratti relativi a forniture energetiche.
Il quadro normativo e le nuove misure
Con una delibera pubblicata il 19 maggio scorso, Agcom ha introdotto un regolamento volto a tutelare gli utenti finali, con specifiche riguardo alla trasparenza nell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e alla corretta presentazione del numero chiamante.
Secondo questo regolamento, gli operatori nazionali che ricevono chiamate da operatori esteri sono obbligati a bloccare sul territorio italiano le telefonate con numeri fissi o mobili italiani che non corrispondono a utenti effettivamente in roaming fuori dal Paese.
Tali misure verranno applicate in due fasi distinte: la prima dal 19 agosto, riguardante esclusivamente le chiamate dall’estero con numerazione fissa italiana contraffatta; la seconda dal 19 novembre, quando sarà estesa anche al blocco delle chiamate con numerazioni mobili italiane false.
Per gli operatori che non si atterranno a queste disposizioni sono previste multe che possono arrivare fino a un milione di euro.
Melluso aggiunge:
“Questo rappresenta un importante primo passo per combattere l’odioso fenomeno del telemarketing aggressivo, ma non porrà fine immediata alle chiamate commerciali indesiderate. Sarà necessario attendere novembre per una copertura più ampia.”