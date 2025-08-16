Negli ultimi dieci anni, il numero degli artigiani in Italia ha registrato una drastica diminuzione di quasi 400.000 unità: da 1,77 milioni nel 2014 è passato a 1,37 milioni nel 2023, segnando un calo del 22%. Questo dato evidenzia come, in un arco di quindici anni, quasi un artigiano su quattro abbia abbandonato l’attività.

Questa situazione è stata evidenziata dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre (Venezia), sulla base di dati provenienti dall’INPS e da Infocamere/Movimprese.

Anche nel solo ultimo anno la contrazione è stata significativa: tra il 2023 e il 2024, il numero degli artigiani è diminuito di 72.000 unità, corrispondente a un -5%. Il calo ha coinvolto tutte le regioni italiane; nel decennio le aree maggiormente colpite sono state le Marche (-28,1%), l’Umbria (-26,9%), l’Abruzzo (-26,8%) e il Piemonte (-26%).

Al contrario, il Mezzogiorno ha registrato le perdite più contenute, grazie soprattutto agli investimenti pubblici promossi dal PNRR e agli effetti positivi del Superbonus 110%, che hanno sostenuto in particolare il settore dell’edilizia residenziale.

Tra il 2023 e il 2024, la provincia italiana che ha subito il calo più marcato nel numero di artigiani è Ancona, con un -9,4% pari a 1.254 persone in meno. Seguono Ravenna e Ascoli Piceno, entrambe con un -7,9% (-952 e -535 artigiani rispettivamente), quindi Rimini con un -6,9% (-835), Terni e Reggio Emilia con un -6,8% (-384 e -1.464).

Le riduzioni più contenute sono state registrate a Crotone e Ragusa, con un -2,7%, rispettivamente pari a 78 e 164 unità in meno.

Secondo l’analisi della Cgia, parte di questo decremento è attribuibile ai processi di aggregazione e acquisizione che hanno interessato alcuni settori dopo le crisi economiche del 2008-2009, 2012-2013 e 2020-2021. Se da un lato questo fenomeno ha compresso la dimensione complessiva degli artigiani, dall’altro ha favorito un aumento della dimensione media delle imprese e una maggiore produttività in comparti come il trasporto merci, il metalmeccanico, gli installatori di impianti e la moda.

Tuttavia, non tutti i settori artigiani hanno subito la crisi. In controtendenza risultano quelli legati al benessere e all’informatica. Sono in crescita professioni quali acconciatori, estetisti e tatuatori, così come figure emergenti come sistemisti, esperti di web marketing, videomaker e specialisti dei social media.

Positive anche le performance del comparto alimentare, con risultati rilevanti per gelaterie, gastronomie e pizzerie da asporto, soprattutto nelle città fortemente vocate al turismo.