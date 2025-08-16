Il mercato del lavoro dell’Eurozona presenta un andamento a due velocità, secondo i dati diffusi dall’Istituto di Statistica dell’Unione Europea, Eurostat. Se da un lato il ritmo di crescita trimestrale dell’occupazione è risultato inferiore alle attese, dall’altro la dinamica annuale ha superato le previsioni degli analisti, dipingendo un quadro complesso e sfumato.

Un rallentamento nel trimestre

Nel secondo trimestre del 2025, l’occupazione nell’area dell’euro è aumentata solo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Un dato che segna un chiaro rallentamento rispetto al +0,2% registrato nel primo trimestre e che delude le previsioni degli analisti, che avevano pronosticato una crescita più sostenuta. Questo calo nel ritmo di espansione, sebbene non indichi una contrazione, suggerisce una fase di maggiore cautela per il mercato del lavoro.

L’anno si chiude con una nota positiva

La sorpresa positiva arriva invece dal dato su base tendenziale. Su base annua, l’occupazione è cresciuta dello 0,7%, mantenendo un ritmo forte e superando il consenso degli analisti, che si era fermato a +0,6%. Questo dato indica che, nonostante la frenata nel breve termine, la crescita complessiva dell’occupazione rispetto all’anno precedente ha mantenuto una solida traiettoria. Il mercato del lavoro, quindi, continua a espandersi, anche se in modo meno uniforme rispetto al recente passato.