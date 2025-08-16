Il primo direttore dell’intelligence nominato da Donald Trump, Dan Coats, ha rivelato in un’intervista con Bob Woodward per il suo libro Rage di aver nutrito da sempre sospetti riguardo a rapporti quantomeno ambigui tra Mosca e l’ex presidente americano.
Sebbene non sia mai emersa una prova concreta che confermi l’esistenza di un possibile «kompromat» da parte dei servizi russi nei confronti di Trump come vittima, un aspetto di grande rilievo, soprattutto a poche ore da uno degli incontri geopolitici più importanti degli ultimi anni, merita un’attenta considerazione.
Il vertice Trump-Putin trasmesso in diretta
Nel contesto di una lunga postfazione al romanzo di Daniel Silva, La violoncellista — il cui tema centrale ruota intorno a un presunto sistema di riciclaggio di denaro riconducibile a Vladimir Putin — si cita una sorprendente indagine pubblicata qualche anno fa dal Washington Post.
È stato più volte riportato che, in un particolare summit ad Amburgo, Trump avrebbe ordinato al diplomatico americano che lo accompagnava di distruggere le note riassuntive relative al suo incontro con Putin.
Tuttavia, il dato più significativo e clamoroso emerso dall’inchiesta riguarda la totale assenza di qualsiasi resoconto ufficiale sui cinque incontri tra Donald Trump e Vladimir Putin, tutti avvenuti durante il primo mandato di Trump. Non si troverebbe traccia né di un sommario, né di un’analisi dettagliata negli archivi del Dipartimento di Stato, cosa che normalmente accade per ogni incontro tra capi di Stato alla Casa Bianca da decenni.