Il mondo del lavoro si trova di fronte a un’inaspettata inversione di marcia. L’intelligenza artificiale, che negli ultimi anni ha semplificato e velocizzato i processi di assunzione virtuali, sta ora costringendo le aziende a fare un passo indietro, riscoprendo il valore del colloquio faccia a faccia. La ragione è duplice: da un lato, l’uso sempre più diffuso di strumenti di IA per imbrogliare; dall’altro, l’emergere di sofisticate frodi digitali che minacciano l’integrità del processo di selezione.

La doppia minaccia dell’intelligenza artificiale

La fiducia nei colloqui virtuali è minata da due fronti. Il primo è quello dei candidati che, sfruttando l’IA, riescono a ottenere risposte perfette durante gli incontri, rendendo difficile una valutazione autentica delle loro competenze. Un problema ancora più grave riguarda l’uso di tecnologie avanzate, come i video e audio deepfake, da parte di criminali che si spacciano per candidati. L’obiettivo, una volta assunti in posizioni da remoto, è rubare dati o denaro alle aziende. Il Wall Street Journal, citando l’FBI, ha riportato un caso emblematico di un gruppo di nordcoreani che, utilizzando false identità, ha ottenuto impieghi da remoto in aziende statunitensi per finanziare le attività del regime.

Il grande ritorno del colloquio di persona

Di fronte a questa escalation di frodi, le aziende stanno reagendo con metodi più tradizionali. Colossi come Cisco e McKinsey hanno ripristinato o potenziato le fasi in presenza nel processo di selezione. Anche Google ha reintrodotto colloqui faccia a faccia per alcune posizioni, in particolare per i ruoli di ingegneria del software e programmazione, dove le sfide di codifica in tempo reale sono un test cruciale delle competenze. Questa controtendenza sottolinea la crescente esigenza delle aziende di verificare l’identità e le reali capacità dei candidati in un ambiente controllato.

Un sondaggio condotto da Gartner su 3.000 candidati ha rivelato che il 6% ha ammesso di aver partecipato a frodi durante i colloqui, con la previsione che entro il 2028 un profilo di candidato su quattro a livello globale sarà falso. Questa prospettiva evidenzia come la ripresa dei colloqui in presenza non sia solo una risposta contingente, ma un’evoluzione necessaria per garantire la sicurezza e l’affidabilità del mercato del lavoro.