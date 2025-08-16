Un luogo progettato per promuovere il dialogo, la condivisione di idee e una prospettiva integrata sulle grandi sfide legate alla transizione energetica e ambientale.

Con questo intento, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica partecipa all’edizione 2025 del Meeting di CL, che si svolgerà presso la Fiera di Rimini dal 22 al 27 agosto. La cosiddetta “Piazza Mase”, situata tra i padiglioni A5 e C5, riunisce in un unico spazio i principali protagonisti istituzionali impegnati nelle transizioni energetiche e ambientali.

Tra gli espositori presenti ci saranno Ispra, Enea, Gestore dei Servizi Energetici (Gse), Ricerca sul Sistema Energetico (Rse), Acquirente Unico, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin) e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (Cufa) dell’Arma dei Carabinieri.

Il programma dell’evento è ampio e articolato, pensato anche per coinvolgere attivamente i giovani, affrontando temi che spaziano dalle Comunità Energetiche Rinnovabili fino alla sicurezza nel settore nucleare e alla promozione di un nuovo nucleare sostenibile.

All’attenzione anche l’idrogeno, le biomasse, la ricerca scientifica, la formazione specialistica e la comunicazione ambientale come strumenti fondamentali per accompagnare questa fase di cambiamento.

Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sarà presente al Meeting il 26 agosto. Dopo una visita presso Piazza Mase, interverrà nel convegno intitolato “Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il nucleare?” che si terrà nella Sala Conai A4 alle ore 13.

Durante tutta la manifestazione, gli schermi allestiti mostreranno le campagne istituzionali del Ministero, i contenuti della piattaforma digitale “Dipende da noi” — sviluppata nell’ambito della misura PNRR Cultura e Consapevolezza sui temi ambientali — e il docufilm prodotto dal Gse, intitolato “La transizione possibile”.