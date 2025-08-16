Il 78% dei titolari di conto corrente in Italia utilizza principalmente il proprio smartphone per monitorare le operazioni sul conto, mentre il 72% impiega il telefono cellulare per effettuare bonifici.

Questi dati emergono da un’indagine condotta online da Abi Lab, il consorzio per la ricerca e l’innovazione bancaria promosso dall’Associazione Bancaria Italiana in collaborazione con Doxa, realizzata nel mese di aprile. L’analisi rivela inoltre che il controllo del conto corrente viene eseguito tramite internet dal 37% degli intervistati, mentre il 44% gestisce bonifici online.

Secondo quanto rilevato da Abi Lab, l’82% dei clienti bancari è favorevole alla sottoscrizione online di carte di pagamento, il 64% è propenso ad acquistare polizze assicurative tramite canali digitali, e il 46% si dichiara disponibile a stipulare un mutuo online.

Oltre alla gestione tradizionale dei servizi bancari, più del 50% degli intervistati manifesta interesse verso offerte extra-bancarie, incluse soluzioni per la mobilità, attività ludiche e interattive quali quiz e sfide per ottenere rimborsi o sconti, nonché servizi dedicati al turismo e al tempo libero.

Percezione della sicurezza nelle operazioni digitali

Sul tema della sicurezza, l’87% dei rispondenti esprime fiducia nell’applicazione bancaria presente sul proprio smartphone, considerandola il mezzo più affidabile tra quelli utilizzati per effettuare operazioni finanziarie. Solo il 23% preferisce lavorare da computer per una maggiore sicurezza, mentre il 58% non percepisce differenze sostanziali tra i vari dispositivi.

Marco Elio Rottigni, direttore generale di Abi, ha sottolineato:

“Questo aspetto rappresenta una priorità che guida l’impegno di Abi e dell’intero settore bancario, concretizzandosi nel lavoro costante del Comitato Abi ‘Sicurezza Digitale’, di cui sono presidente insieme a Roberto Parazzini, responsabile per Deutsche Bank in Italia e in Europa Occidentale.”