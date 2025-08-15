Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata nonché di Fondazione Artemisia, ha espresso chiaramente il sostegno della sanità privata accreditata al ministro della Salute Orazio Schillaci. Questa solidarietà arriva in un momento delicato, segnato da critiche e polemiche sul ruolo del Comitato Tecnico Vaccinale (NITAG).

Il ministro è finito al centro delle controversie a causa della presenza di due componenti del NITAG, Paolo Bellavite e Eugenio Serravalle, medici identificati come contrari alle vaccinazioni. La dura presa di posizione ha portato numerosi scienziati, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi e il farmacologo Silvio Garattini, a sottoscrivere una petizione per chiedere la loro rimozione.

Nonostante la pressione, il ministro ha deciso infine di procedere allo scioglimento del NITAG per una sua completa ricostituzione. Questa mossa però ha incontrato delle resistenze da parte di alcune forze politiche, in particolare la Lega, che ha difeso l’idea di mantenere un dibattito scientifico aperto e pluralista.

L’appello di sostegno al ministro Schillaci ha raccolto oltre 27.000 firme tra strutture e personale medico-sanitario della sanità privata accreditata a livello nazionale: ambulatori, poliambulatori e ospedalità privata inclusi. Questi firmatari si definiscono “veri erogatori pubblici” di assistenza sanitaria.

Mariastella Giorlandino ha affermato:

«Ci schieriamo con il ministro Schillaci, riconoscendo le sue spiccate qualità scientifiche. Intendiamo sostenere la sua decisione di sciogliere il comitato vaccini, ritenendo questa mossa necessaria per garantire affidabilità nel settore.»

Nel testo dell’appello si sottolinea l’eccellenza morale, etica e scientifica del ministro, rimarcando che le sue decisioni sono guidate esclusivamente dall’interesse della salute pubblica, senza alcun fine personale.

Si legge inoltre:

«La scelta operata dal ministro testimonia una coerenza e una dedizione fuori dal comune. Queste decisioni sono rivolte unicamente al benessere dei cittadini italiani, promuovendo la legalità come principio fondamentale dell’azione pubblica.»

Il confronto sul NITAG riflette una più ampia discussione sulla gestione delle politiche vaccinali in Italia, tema altamente sensibile e con importanti implicazioni sanitarie e istituzionali. La ricostituzione del comitato tecnico, controllato e trasparente, rappresenta un passaggio cruciale per garantire la sicurezza e la fiducia nelle scelte vaccinali da parte della popolazione.

La posizione della sanità privata accreditata, con la sua vasta rete di strutture e operatori, conferma il ruolo strategico che questi enti svolgono nell’erogazione di servizi sanitari pubblici, contribuendo in modo determinante al sistema sanitario nazionale.

La selezione dei membri del comitato è stata effettuata da persone all’interno del ministero, ma non direttamente dal ministro, che ha firmato il provvedimento in buona fede, seguendo la prassi suggerita dal Gabinetto ministeriale. L’atto, emanato vicino a Ferragosto, ha poi mostrato delle criticità che il ministro non ha esitato a correggere.

Giorlandino ha difeso con fermezza questa decisione, definendola “netta e tempestiva” e soprattutto orientata a garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini.

La domanda che rimane è perché il ministro Schillaci abbia prima incluso i due membri contestati nel comitato per poi spingere affinché si dimettessero.

La risposta, secondo le fonti ministeriali, è collegata al processo di nomina interno: una scelta compiuta da altre figure ministeriali e non dal ministro direttamente, il quale ha comunque agito con la massima buona fede nel confermare le nomine come da prassi consolidata.

Successivamente, evidenziate le criticità, il ministro ha preso rapidamente provvedimenti correttivi per tutelare l’integrità dell’organismo e la salute pubblica.

Questa vicenda sottolinea l’importanza di una gestione attenta e trasparente nella composizione delle commissioni chiamate a valutare temi così delicati come la sicurezza sanitaria. La tempestività con cui il ministro ha agito mostra una volontà di mantenere alto il livello di fiducia degli italiani nelle istituzioni.