In un contesto globale segnato da incertezze, il gruppo svizzero della riassicurazione Swiss Re emerge con risultati che superano le aspettative. L’azienda ha annunciato un solido secondo trimestre, che ha trainato un semestre di forte crescita, confermando allo stesso tempo gli obiettivi ambiziosi per la fine dell’anno, seppur con un occhio vigile sulle sfide del momento.

Utili in crescita oltre ogni aspettativa

Il secondo trimestre del 2025 si è chiuso per Swiss Re con un utile netto di 1,3 miliardi di dollari, un dato che si è posizionato al di sopra delle aspettative degli analisti, che si fermavano a 1,20 miliardi. Questo risultato ha permesso di chiudere un semestre eccezionale: l’utile netto del primo semestre è infatti aumentato del 24%, raggiungendo i 2,605 miliardi di dollari, superando anche in questo caso le stime del mercato (2,47 miliardi). A fronte di questi risultati, si nota una contrazione del fatturato lordo assicurativo, che si è attestato a 20,95 miliardi di dollari nel semestre, rispetto ai 22,21 miliardi dell’anno precedente.

Tra incertezza e fiducia nel futuro

Nonostante la solida performance finanziaria, la cautela rimane la parola d’ordine per il management. L’amministratore delegato Andreas Berger, nella foto, ha voluto sottolineare la situazione con una dichiarazione che bilancia i successi con le sfide globali: “Manteniamo i nostri obiettivi per l’intero anno. Data la generale incertezza geopolitica e macroeconomica restiamo vigili”. Una posizione che riflette la consapevolezza del contesto e che si traduce nella conferma delle stime per il 2025, con un utile netto atteso superiore a 4,4 miliardi di dollari.