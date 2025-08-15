Stellantis ha ampliato la sua gamma in Sud America con il debutto della nuova Ram Dakota, presentata ieri all’Allianz Park di San Paolo. Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis Sud America e responsabile globale della Stellantis pro one business unit, ha definito questo lancio una mossa strategica fondamentale per il gruppo.

Emanuele Cappellano ha dichiarato:

“Con il marchio Ram ampliamo la nostra gamma in un segmento in cui siamo storicamente leader, quello dei pick-up, confrontandoci con i tradizionali leader del mercato come Toyota. Stellantis è un operatore globale con un forte focus sulle aree regionali: questo significa essere vicini ai consumatori e sviluppare prodotti pensati appositamente per i mercati dove verranno venduti. Questa è la nostra forza.”

Il gruppo può contare su una solida struttura industriale radicata nel continente sudamericano. Cappellano ha aggiunto che:

“Le nostre squadre altamente specializzate operano secondo un complesso processo che va dal centro tecnologico al centro design, fino alle avanzate strutture produttive. Operano direttamente oltre 35.000 dipendenti di Stellantis, con più di 350.000 persone impiegate nell’indotto. Questo approccio ci permette di mantenere un ruolo di primo piano nell’innovazione.”

Riguardo alle incertezze a livello globale, Cappellano ha osservato che:

“In Sud America non sono previsti impatti significativi, ad eccezione di variazioni nel prezzo di alcune materie prime. La nostra forza risiede in una posizione robusta e la strategia prevede di continuare a investire in soluzioni locali, producendo veicoli in Brasile per il mercato brasiliano.”

Infine, Cappellano ha discusso il posizionamento della nuova pick-up nel competitivo settore agro-industriale brasiliano:

“Per la prima volta Stellantis entra in questo segmento. Dopo il modello Titano, la Dakota apre nuove opportunità commerciali da esplorare. Siamo convinti che piacerà ai produttori agricoli: ha un design moderno e risponde alle esigenze specifiche di questo settore.”