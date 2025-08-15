Il ministro delle Infrastrutture sta cercando di introdurre una svolta significativa per limitare il numero crescente di ricorsi e annullamenti delle sanzioni legate all’uso degli autovelox. Gli Enti locali dovranno ora trasmettere tutti i dati relativi agli apparecchi installati sul territorio.

È stata avviata una mappatura completa di tutti gli autovelox. L’obiettivo del ministero, guidato da Matteo Salvini, è «assicurare esclusivamente l’efficacia dei dispositivi che migliorano la sicurezza stradale». Inoltre, è stato chiarito che «non saranno più tollerati gli apparecchi non conformi o utilizzati più per fare cassa che per prevenire comportamenti illeciti alla guida». Entro settembre sarà disponibile sul sito ufficiale del ministero delle Infrastrutture una specifica applicazione per gli Enti locali, che avranno due mesi di tempo per caricare tutti i dati degli autovelox. Comuni, Province e Città metropolitane dovranno indicare, per ogni dispositivo, la conformità alle norme, la marca e il modello utilizzati.

Questa iniziativa, oltre ad avere un valore politico, rappresenta un passo importante per contenere le decine di migliaia di ricorsi presentati dai cittadini contro multe per eccesso di velocità, molte delle quali vengono poi annullate. Secondo le stime di alcuni osservatori, infatti, la maggior parte degli apparecchi risulterebbe irregolare: Codacons ha evidenziato come «oggi circa il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili, oltre a non essere omologato, sono stati approvati prima del 2017, anno spartiacque in tema di omologazione e utilizzo dei dispositivi».

Il ministero delle Infrastrutture è intervenuto proprio a seguito delle preoccupazioni sollevate da Codacons, che aveva ipotizzato la necessità di sospendere tutti gli apparecchi in mancanza di un decreto attuativo specifico. Pur non fornendo ancora dettagli sul testo, previsto per il 19 agosto, il ministero ha spiegato che si tratta di «un’operazione di trasparenza senza precedenti, soprattutto considerando l’assenza di una mappatura dettagliata e aggiornata degli autovelox presenti sul territorio nazionale».

Tuttavia, c’è un problema importante: al momento, gli Enti locali non possono ottemperare a questo obbligo a causa dell’assenza del decreto necessario per definire le modalità di comunicazione e controllo. La mappatura nazionale degli autovelox, pertanto, è ancora in attesa di essere formalmente attivata.

È previsto un decreto attuativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mit) che metterà a disposizione un modulo digitale essenziale per la comunicazione dei dati richiesti. Tale modulo dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Infrastrutture.

In pratica, il ministero ha tempo fino al prossimo 19 agosto per emanare il decreto attuativo, considerando che la legge stessa è entrata in vigore il 20 luglio scorso.

A partire dalla pubblicazione del modulo digitale, gli enti locali avranno a disposizione 60 giorni per comunicare al Mit tutti i dati relativi agli autovelox. Coloro che non forniranno queste informazioni non potranno più utilizzare gli apparecchi di rilevamento della velocità.