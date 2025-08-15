La collaborazione tra la Città di Torino e le associazioni dei consumatori si rafforza con un’iniziativa biennale, che ha come obiettivo il miglioramento di alcuni servizi essenziali per la vita dei cittadini. La Giunta comunale ha approvato una delibera che, per il biennio 2024-2025, prevede la realizzazione di tre progetti specifici, frutto della partecipazione di otto associazioni di categoria.

Le aree d’intervento: dalla mobilità ai rifiuti

I tre progetti toccano ambiti diversi ma di grande rilevanza per la quotidianità torinese. Il primo si concentra sul MaaS (Mobility as a Service), un modello di mobilità integrata che unisce diversi mezzi di trasporto in un’unica piattaforma. Per questo settore, verrà istituito un “focus group” per raccogliere le opinioni e i bisogni degli utenti riguardo all’utilizzo e alle funzionalità di app dedicate, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente e intuitivo.

Il secondo progetto riguarda la raccolta differenziata porta a porta. Verrà condotta una rilevazione delle opinioni dei cittadini, con particolare attenzione ai suggerimenti e alle proposte di miglioramento. L’iniziativa servirà anche a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza del corretto smaltimento, con un focus speciale sulla gestione della plastica.

Infine, il terzo progetto si occuperà delle farmacie comunali. Le associazioni condurranno un’attività di osservazione per valutare il servizio erogato, partendo da un campione di farmacie diverso da quello analizzato nel biennio precedente, per avere un quadro sempre aggiornato.

Le associazioni coinvolte che hanno manifestato la loro volontà di partecipare sono: Adiconsum, Adoc, Associazione consumatori Piemonte, Associazione Tutelattiva, Codacons, Federconsumatori Aps, Movimento consumatori e U.Di.Con.