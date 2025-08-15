In Puglia si parla di una vera e propria «guerra dei tre Papi»: protagonisti sono Antonio Decaro, noto per aver raccolto 500 mila preferenze come eurodeputato, il presidente regionale Michele Emiliano, figura di spicco della sinistra meridionale, e l’ex governatore nonché intellettuale politico Nichi Vendola.

La candidatura regionale sembrava definitivamente indirizzata verso Decaro, ex presidente dell’ANCI, tuttavia la determinazione di Emiliano e Vendola a correre come consiglieri regionali ha complicato gli equilibri, facendo emergere una netta posizione da parte di Decaro: «O io o loro». In colloqui privati, l’europarlamentare ha espresso il timore di ritrovarsi ostaggio dei suoi predecessori e perciò ha richiesto una discontinuità netta. Una richiesta di rottura condivisa anche dal leader del M5S Giuseppe Conte e da Matteo Renzi, esponente di Italia Viva, che ha sottolineato l’importanza di saper lasciare spazio alle nuove generazioni.

Questa situazione costituisce un problema importante per la leader del Partito Democratico Elly Schlein, accusata da più parti di mostrare poca attenzione su questa delicata questione. Alcuni commentatori collegano questa apparente indifferenza al crescente sostegno intorno a Decaro, considerato un possibile successore alla guida del Pd. Così si è formato un fronte composto da Decaro, Conte e Renzi volto a evitare che Emiliano mantenga un potere eccessivo.

Emiliano, soprannominato “Michelone” dagli amici, rifiuta di accettare ultimatum o imposizioni dall’alto. Nell’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno ha dichiarato:

«Non ho mai accettato ruoli imposti dall’alto, sarà difficile che proprio adesso qualcuno possa chiedermi di fare un passo di lato. Antonio è una risorsa per la Puglia. Sono certo che prenderà decisioni con senso di responsabilità. In ogni caso quello che conta è che il campo progressista si presenti unito.»

Questa risposta lascia spazio a molte riflessioni: se Decaro decidesse di rinunciare, tra i candidati potenziali emergerebbero nomi come Francesco Boccia, stretto collaboratore di Schlein, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e il vicepresidente della giunta regionale Raffaele Piemontese.

Anche Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, però, rifiuta di concepire ultimatum riguardo alle liste elettorali e alla composizione del campo progressista, sottolineando la necessità di un confronto aperto e condiviso.