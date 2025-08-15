Il sindaco di Bari, Vito Leccese, preferisce parlare non di «rimpasto», ma di un vero e proprio «tagliando» nella sua giunta. Da settimane annuncia pubblicamente e in diverse interviste che, al termine delle elezioni regionali, rivedrà la composizione della sua squadra di governo locale.

Il voto autunnale per la Regione Puglia rappresenta per lui un evento cruciale, che potrebbe influenzare profondamente la squadra amministrativa. Proprio domani infatti si celebrerà il primo anniversario della giunta comunale, istituita il 16 agosto 2024 con la firma dei decreti di nomina e presentata ufficialmente alla stampa e alla città pochi giorni dopo.

I nodi delle Regionali

In attesa che a sinistra venga ufficializzato il candidato alla presidenza della Regione, si contano almeno quattro assessori comunali interessati a intraprendere l’esperienza regionale, provenienti dagli uffici di corso Vittorio Emanuele e via Gentile.

La candidatura nel Partito Democratico di Pietro Petruzzelli, attuale assessore allo Sviluppo Locale, sembra ormai certa. Potrebbero unirsi alla corsa anche le sue colleghe Paola Romano (Cultura) ed Elisabetta Vaccarella (Welfare), entrambe esponenti dem: la prima sarebbe in corsa con un ticket elettorale insieme a Michele Emiliano, mentre la seconda è vicina all’ala dem del deputato Marco Lacarra.

Al contrario, appare sempre meno probabile la candidatura del civico Vito Lacoppola, assessore alla Pubblica Istruzione, il cui nome era stato accostato a una possibile presenza in una lista guidata dall’area decariana.

Con almeno quattro posti rilevanti in bilico nella giunta, Leccese ha al centro della sua agenda autunnale la questione della riorganizzazione della squadra di governo. Sta inoltre programmando un evento pubblico da tenersi il prossimo 4 novembre, data scelta non casualmente.

Questo appuntamento segnerà infatti il primo anniversario dall’approvazione da parte del Consiglio comunale delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo, presentati nel 2024. Sarà un momento per valutare i risultati raggiunti e riflettere su come, dove e soprattutto con quali collaboratori affrontare le nuove sfide che attendono la città.

Leccese cerca soprattutto un cambiamento deciso in materia ambientale e nella gestione dei rifiuti. Proprio ieri mattina ha richiesto e ottenuto da Amiu un potenziamento delle pulizie in tutta la Bari Vecchia e nei mercati rionali.

In quest’ottica, una possibile riorganizzazione della giunta potrebbe riguardare la delega all’Ambiente, attualmente nelle mani dell’assessora tecnica Elda Perlino, oltre che alcuni equilibri politici tra i partiti coinvolti.

Con diverse posizioni ancora da assegnare (a condizione che i risultati elettorali lo permettano), il sindaco potrebbe attribuire un riconoscimento a due liste civiche, la sua “Leccese sindaco” e “Con” del governatore Emiliano, che erano rimaste escluse dalla composizione della giunta di un anno fa.

Proprio con Emiliano si è tenuto un incontro privato mercoledì mattina a Palazzo di Città. Ufficialmente una visita di cortesia: Leccese aveva recuperato alcune fotografie dell’ex sindaco accanto al presidente Napolitano scattate durante la cerimonia del marzo 2009 per la consegna della Chiesa Russa al Patriarcato di Mosca.

Tuttavia, fonti ben informate riferiscono che i due “sindaci” abbiano discusso anche di questioni più rilevanti, come le prossime Regionali, la Fondazione Petruzzelli e la delicata partita per la nomina del futuro sovrintendente.

Leccese, nel consiglio di indirizzo della Fondazione, può contare sulla maggioranza dei consiglieri favorevoli, tra cui lo stesso Emiliano e le due nuove nomine, le docenti universitarie Maria Grazia Porcelli e Pamela Palmi. Dall’altra parte, i due rappresentanti di nomina ministeriale, Tina Resta e Pierfelice Rosato, manifestano posizioni contrarie.

Nonostante il saldo numerico, in qualità di presidente della Fondazione, Leccese vorrebbe discutere la scelta del sovrintendente anche con il ministro Alessandro Giuli, per evitare contrasti istituzionali simili a quelli recentemente avvenuti per i teatri di Firenze e Napoli.