Porsche e Telekom stanno pianificando un investimento congiunto nel settore della difesa, secondo quanto riportato da Bloomberg e confermato da numerose testate tedesche.

L’operazione prevedrebbe un impegno finanziario complessivo pari a 500 milioni di euro, che sarà gestito dalla Digital Transformation Capital Partner (Dtcp), una società originariamente parte di Telekom.

Una delle prime iniziative sarebbe la creazione di una piattaforma dedicata agli investimenti in aziende del comparto difesa, con particolare focus su sorveglianza satellitare, ricognizione, sistemi di sensori e cybersecurity.

La stessa Porsche SE, presentando i risultati del primo semestre 2025, ha confermato l’intenzione di procedere a una “diversificazione” delle proprie attività.

Hans Dieter Poetsch, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche SE, ha dichiarato:

“Da tempo seguiamo con attenzione i temi della difesa, della sicurezza e della resilienza europea.”

Questa strategia rappresenta anche una risposta alla significativa contrazione degli utili registrata nel 2025, che si sono quasi dimezzati rispetto all’anno precedente.

Porsche SE è una holding che gestisce le partecipazioni nel settore automobilistico, includendo la maggioranza del capitale di Volkswagen e il 25% di Porsche AG.