Da decenni si discute della realizzazione di nuovi invasi in Piemonte, come nel caso emblematico dell’invaso di Combanera in Valle di Viù. Tuttavia, nella regione si sono visti ben pochi nuovi serbatoi capaci di immagazzinare l’acqua nei periodi di abbondanza per rilasciarla durante quelli di scarsità. Uno degli unici esempi attuali è l’invaso di Serra degli Ulivi, nel Monregalese, i cui lavori sono in corso grazie ai finanziamenti del PNRR. La costruzione di ulteriori grandi bacini rimane però largamente ferma.

I motivi sono molteplici: costi di realizzazione elevatissimi — per il progetto nelle Valli di Lanzo si stimavano investimenti intorno ai 350 milioni di euro già vent’anni fa —, lungaggini burocratiche, complessità progettuali e autorizzative, senza dimenticare la forte opposizione di alcune comunità locali che considerano tali opere superflue e con un impatto ambientale troppo significativo.

Nel 2004 la Regione Piemonte elaborò un piano per la tutela delle risorse idriche, nel quale si evidenziava come i cambiamenti climatici in atto costituissero un’ulteriore ragione strategica per realizzare nuovi invasi. Purtroppo, queste indicazioni non si sono tradotte in atti concreti.

Il programma regionale prevedeva la costruzione di cinque grandi invasi montani: a Combanera-Viù (50 milioni di metri cubi di capacità, costo stimato 350 milioni di euro); a Maira-Stroppo (22 milioni di metri cubi, 150 milioni di euro); sulla Stura di Demonte a Moiola (200 milioni di metri cubi, per 400 milioni di euro); a Sessera (7,1 milioni di metri cubi, 110 milioni di euro); e a Orba-Ortiglieto (18,3 milioni di metri cubi, 50 milioni di euro). Nessuno di questi progetti è stato finora realizzato o addirittura avviato.

In assenza di nuove infrastrutture, la risposta alla crisi idrica si è rivelata insufficiente, come dimostra un dato che evidenzia la gravità della situazione:

Solo l’11% dell’acqua piovana viene effettivamente recuperata. La nuova diga in Valsessera, nel Biellese, è da mesi al centro di controversie e, in oltre dieci anni, il Consorzio della Baraggia non è ancora riuscito ad avviare il cantiere a causa di ripetuti stop dovuti a problemi legati alla sostenibilità ambientale dell’opera. A questi si sommano le difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie: servirebbero circa 300 milioni di euro, ma al momento sono disponibili solo 130 milioni.

Per quanto riguarda il nuovo invaso di Combanera, a Viù, un anno fa Smat, la società metropolitana delle acque di Torino, ha affidato a un gruppo di esperti il compito di definire con maggiore precisione la localizzazione del serbatoio. Questo invaso dovrebbe garantire, in futuro, una riserva idrica utile a fronteggiare eventuali carenze che potrebbero interessare Torino, dove la falda sotterranea è esauribile e minacciata dall’inquinamento. Si tratta di una diga alta 98 metri, il cui costo, nel frattempo, è salito a oltre 400 milioni di euro. La realizzazione della struttura richiederà almeno cinque anni di lavori e quindi difficilmente potrà essere completata nel breve termine.

Un percorso differente riguarda la diga di Serra degli Ulivi, in provincia di Cuneo. I lavori sono già iniziati e il completamento è previsto per il 2026. L’opera ha un costo stimato di 200 milioni di euro, di cui 36 milioni sono stati finanziati dal PNRR. Per agevolare la realizzazione l’intervento è stato suddiviso in tre lotti distinti. Nel mese di marzo, il gruppo del Partito Democratico aveva chiesto alla giunta regionale guidata da Alberto Cirio di accelerare l’approvazione del nuovo regolamento regionale dedicato alla gestione degli invasi.

In Piemonte, attualmente, sono presenti 820 sbarramenti, di cui il 95% destinato ad usi agricoli; mentre i grandi invasi sono 56, con il 95% utilizzati per fini idroelettrici. La capogruppo dem in Consiglio regionale, Gianna Pentenero, aveva sottolineato con fermezza:

«La crisi idrica non si risolve con annunci, ma con interventi concreti e tempestivi».