«La tragedia accaduta appena due giorni fa, per il dolore che suscita, ci spinge a intensificare gli sforzi per prevenire fin dai luoghi di provenienza questi pericolosi viaggi via mare. È nostro preciso dovere continuare senza sosta la lotta contro il crudele profitto dei trafficanti di esseri umani. Solo fermando completamente le partenze irregolari potremo azzerare i naufragi».

Così ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commentando il «dossier di Ferragosto» relativo alla sicurezza.

Matteo Piantedosi ha proseguito:

«Per questo motivo il governo sta operando con grande determinazione anche a livello internazionale per contrastare il traffico di esseri umani».

Il ministro ha inoltre evidenziato che durante i primi quindici giorni di agosto gli sbarchi di migranti irregolari sulle coste italiane sono stati circa 2.000. Sebbene ancora consistenti, questa cifra è inferiore rispetto ai periodi precedenti: nello stesso periodo del 2024 gli arrivi erano 4.339, mentre nel 2023 avevano superato i 12.000.

Questi dati confermano la tendenza già osservata a luglio, con un drastico calo degli sbarchi proprio nei mesi estivi, quando le condizioni meteorologiche sono più favorevoli per la traversata marittima. Da quando la attuale amministrazione è in carica, infatti, il numero degli sbarchi è diminuito in modo significativo.

Nel dettaglio, anche quest’anno si registra una diminuzione del 60% rispetto al 2023 e si auspica di migliorare ulteriormente questi risultati.

Grazie agli accordi siglati con Libia e Tunisia dal 2023 a oggi sono state bloccate più di 236.000 partenze irregolari. Parallelamente, attraverso i programmi di rimpatrio volontario assistito, nello stesso arco temporale oltre 64.000 migranti economici sono tornati nei rispettivi paesi d’origine.

Per quanto riguarda il solo 2024, il governo ha effettuato 5.400 rimpatri di immigrati irregolari, un dato in crescita rispetto all’anno precedente. Nei primi sette mesi di quest’anno si è registrato un ulteriore aumento del 12% rispetto a dati già positivi del 2023.