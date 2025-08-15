Il mondo delle criptovalute si risveglia con un’accelerazione improvvisa e significativa. Il Bitcoin ha superato la soglia dei 124mila dollari, stabilendo un nuovo record storico e trainando con sé l’intero mercato, in un’onda di euforia che ha investito gran parte delle valute digitali.

Bitcoin da record: una crescita inarrestabile

Secondo i dati di CoinDesk, la principale criptovaluta ha registrato un’impennata notevole, segnando un +33% su base annua e un impressionante +120% negli ultimi 12 mesi. Il suo valore, che al momento si attesta a 121.570 dollari, testimonia un rally che ha pochi precedenti.

L’effetto a cascata sulle altre criptovalute

L’onda di crescita del Bitcoin ha coinvolto anche le altre valute digitali. Ether, la seconda per capitalizzazione, ha sfiorato il suo record storico del 2021 con un aumento di quasi il 4%, arrivando a 4.786,54 dollari. Incrementi significativi si sono registrati anche per XRP, salito del 2,6%, e per Solana e Cardano, che hanno messo a segno guadagni rispettivamente del 6,5% e del 19,5%. Per quest’ultima, la spinta è arrivata anche dai piani di Grayscale Investments per la quotazione di un ETF spot.

Infine, anche le cosiddette “memecoin” hanno seguito la tendenza rialzista: Dogecoin è salita del 6,8% e $TRUMP ha segnato un incremento del 7,1%.