Il Presidente della Repubblica, in vacanza in Alto Adige, ha preso parte alla celebrazione religiosa a Siusi allo Sciliar insieme agli altri fedeli. Al termine della funzione, non sono mancati foto e strette di mano con i presenti.

Oltre agli incontri ufficiali, il soggiorno di Sergio Mattarella tra le montagne altoatesine lascia spazio anche a passeggiate rilassanti e incontri informali. Il capo dello Stato si trova presso il centro di formazione militare di Villa Ausserer, a Siusi, e nonostante la visita di cortesia del presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher, rientrasse in un contesto istituzionale, la partecipazione del Presidente alla messa di Ferragosto ha assunto un carattere molto più naturale e semplice.

Per la celebrazione dell’Assunzione di Maria, Mattarella ha scelto di sedersi tra i fedeli all’interno della piccola chiesa locale, senza protocolli rigidi o posti riservati, accompagnato solo da una scorta discreta e dalla figlia Laura. Questo gesto ha riscosso grande entusiasmo tra turisti e abitanti del luogo, che hanno colto l’occasione per scattare fotografie e stringergli la mano con calore.

La disponibilità e la spontaneità del Presidente erano già emerse nei giorni precedenti durante una passeggiata presso la baita Edelweiss, dove Mattarella ha salutato e posato per foto con il personale e gli ospiti, dimostrando una continua attenzione verso chi lo circonda.

Le vacanze del Presidente e i precedenti in Alto Adige

Mattarella è ospite di Villa Ausserer dal 9 agosto e vi rimarrà fino al 25. La sua predilezione per l’Alto Adige non è recente: in passato ha trascorso diversi periodi di villeggiatura a Dobbiaco, a Villa Irma, ed è stato visto da turisti lungo le rive del lago di Braies.

In precedenza, anche altri presidenti della Repubblica avevano scelto questa regione per le loro vacanze: Carlo Azeglio Ciampi soggiornò proprio a Villa Ausserer, Sandro Pertini preferì Selva di Val Gardena, mentre Giorgio Napolitano passò numerose estati a Moso, una frazione di Sesto in Val Fiscalina.

Al di là del cordiale incontro con il presidente provinciale Arno Kompatscher, non sono previsti altri impegni istituzionali durante questa pausa estiva di Mattarella.