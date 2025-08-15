Il governo svizzero ha rivisto al ribasso le proprie stime sul deficit per il 2025, un segnale apparentemente positivo che nasconde però un quadro economico più complesso. Se da un lato la previsione di deficit scende a 200 milioni di franchi (dagli 800 milioni precedenti), dall’altro emergono nuove nubi all’orizzonte. Il gettito dell’IVA è stimato in calo e le prospettive di crescita sono state nuovamente ridimensionate, in un contesto internazionale che si fa sempre più incerto.

Le stime economiche si deteriorano

Nonostante la buona notizia sul deficit, il Ministero dell’Economia ha espresso cautela, abbassando le previsioni di crescita per i prossimi anni. La stima per il 2025 è passata all’1,3% (dall’1,4% precedente), mentre quella per il 2026 scende all’1,2% (dall’1,6%). Questi tagli sono una conseguenza diretta del “persistente clima di incertezza che grava sull’economia mondiale”, a cui si aggiunge un ulteriore fattore di rischio.

L’ombra dei dazi statunitensi

A complicare il quadro arrivano anche i dazi al 39% imposti dagli Stati Uniti su alcune merci prodotte in Svizzera, una tariffa superiore al 31% inizialmente ipotizzato. L’impatto finanziario di questi dazi, sebbene non sia ancora chiaro, rappresenta una seria minaccia per il futuro. Il governo stesso ha dichiarato che “i dazi doganali statunitensi si ripercuoteranno sulle finanze con un certo ritardo”, aggiungendo che “al momento è difficile prevedere come reagiranno le imprese svizzere”. Le conseguenze, sebbene non significative nel 2025, potrebbero farsi sentire a partire dal 2026, con un possibile impatto sulle spese per il lavoro ridotto e sull’IVA.