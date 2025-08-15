Secondo le rilevazioni definitive dell’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l’inflazione in Francia a giugno si conferma stabile, riflettendo un quadro macroeconomico in linea con le aspettative iniziali. I dati mensili e annuali non presentano variazioni rispetto alle stime preliminari, offrendo un segnale di continuità per l’economia del Paese.

Prezzi al consumo: dinamiche mensili e annuali a confronto

Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,2%, un dato che si allinea perfettamente con la stima iniziale. Questo incremento rappresenta un rallentamento rispetto al +0,4% del mese di maggio, suggerendo una decelerazione nella crescita dei prezzi nel breve periodo.

Sul fronte annuale, l’inflazione si mantiene stabile all’1%, confermando il dato del mese precedente e la lettura preliminare. Questo valore indica una pressione sui prezzi costante, ma contenuta, nel corso dell’ultimo anno.

L’inflazione armonizzata: un occhio alla BCE

Un dato di particolare interesse per l’intera Eurozona è l’inflazione armonizzata. Nel mese di giugno, questa misura, utilizzata dalla Banca Centrale Europea, ha evidenziato una crescita dello 0,9% su base annuale, senza variazioni rispetto a maggio e alla stima preliminare. Su base mensile, l’inflazione armonizzata è salita dello 0,3%, registrando una leggera flessione rispetto al +0,4% di maggio. Tali numeri sono cruciali per le valutazioni di politica monetaria della BCE, che monitora attentamente l’andamento dei prezzi nei Paesi membri.