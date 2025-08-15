L’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin del 15 agosto in Alaska si svolgerà in un contesto carico di tensioni, con al centro la questione della guerra in Ucraina.

L’appuntamento avverrà presso la base militare americana di Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska, un sito di grande importanza strategica. Durante la Guerra Fredda questa base è stata fondamentale nel monitorare e scoraggiare l’espansione sovietica, e tuttora rappresenta un presidio chiave per contrastare possibili minacce provenienti dalla Russia.

Il Cremlino ha confermato che i due leader si incontreranno alle 11.30 locali (le 21.30 in Italia). Tuttavia, la Casa Bianca ha anticipato l’orario a partire dalle 11 locali, corrispondenti alle 21 italiane.

Gli obiettivi del vertice

Donald Trump ha espresso alle potenze europee la speranza che Putin accetti un cessate il fuoco in Ucraina. In un intervento dallo Studio Ovale, ha inoltre dichiarato che uno dei suoi obiettivi principali sarà organizzare un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Trump ha sottolineato di valutare immediatamente l’efficacia dell’incontro con Putin:

“Se va male, l’incontro finirà presto.”

Lo svolgimento della giornata

I due presidenti avranno inizialmente un colloquio privato con l’assistenza degli interpreti, seguito da un confronto con le rispettive delegazioni. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, è prevista una conferenza stampa congiunta, come annunciato sia dal Cremlino sia da Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca.

Nonostante ciò, Trump ha manifestato dubbi sulla realizzazione di una conferenza stampa congiunta, affermando:

“Se l’incontro andrà male, farò una conferenza stampa per dire che la guerra continuerà e queste persone continueranno a spararsi e uccidersi in modo orribile e penso sia una vergogna.”

Gli stimoli e le strategie di Trump

Secondo quanto riportato da fonti americane, Donald Trump intende proporre durante il vertice una serie di soluzioni per favorire il cessate il fuoco e una possibile via diplomatica al conflitto in Ucraina. La sua agenda, tuttavia, resta poco chiara nei dettagli, e la volontà di un confronto diretto con Putin sembra finalizzata a sondare le reali intenzioni del Cremlino per mettere fine alle ostilità.

La posta in gioco è alta, considerando che l’esito di questo confronto avrà ripercussioni non solo sul conflitto in corso, ma anche sullo scenario geopolitico globale, in particolare nei rapporti tra Stati Uniti, Russia e l’Unione Europea.

Il Cremlino sta valutando un pacchetto di proposte economiche come incentivo per convincere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. Tra le ipotesi considerate vi sarebbe la concessione alla Russia dell’accesso alle terre rare presenti nei territori occupati in Ucraina oppure la possibilità di sfruttare le risorse nello Stretto di Bering, che separa l’Alaska dalla Russia. In questa regione si stima che siano custodite circa il 13% delle riserve petrolifere mondiali.

L’ex presidente Donald Trump non ha escluso la possibilità di offrire alla Russia l’accesso a minerali critici e terre rare come incentivo. A una domanda di un giornalista nello Studio Ovale ha risposto soltanto: «Vedremo cosa succede nel nostro incontro». Un eventuale accesso russo a questa area sarebbe in linea con le ambizioni di Vladimir Putin nell’Artico, da cui, secondo The Telegraph, proveniva l’80% del gas russo prodotto nel 2022.

Composizione e interessi delle delegazioni

Nonostante le indiscrezioni, Trump ieri non ha confermato ufficialmente questi piani economici. È però chiaro che per i russi è importante discutere anche di temi oltre il conflitto in Ucraina, come la cooperazione economica e il controllo sugli armamenti, sia nucleari che convenzionali. A sottolinearlo è stato il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, ex ambasciatore in USA e figura di rilievo nella definizione della politica estera del Cremlino da oltre un decennio:

«Gli interessi economici dei nostri Paesi si intrecciano in Alaska e nell’Artico e si aprono prospettive per sviluppare progetti di ampia portata e reciproco vantaggio».

La delegazione russa, oltre a Ushakov e al ministro degli Esteri Sergei Lavrov, include importanti figure come il responsabile della Difesa Andrei Belousov, il ministro delle Finanze Anton Siluanov, incaricato di gestire la risposta alle sanzioni occidentali, e il capo del fondo sovrano russo, Kirill Dmitriev, che funge da collegamento tra il Cremlino e il mondo imprenditoriale internazionale.

Da parte sua, Trump ha espresso l’intenzione di sedersi faccia a faccia con il presidente russo per valutare quali progressi possano essere raggiunti al fine di porre fine alla guerra:

«Voglio guardare negli occhi il presidente russo per capire quali passi possiamo compiere per fermare questo conflitto brutale» – ha detto Leavitt, aggiungendo – «Naturalmente, ci sono sanzioni e molti altri strumenti che il presidente potrà utilizzare se necessario».

Tuttavia, per il momento, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sospeso temporaneamente alcune sanzioni contro la Russia fino al 20 agosto, per consentire l’ingresso negli USA alla delegazione russa.