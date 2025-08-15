Luca Zaia, presidente della regione Veneto, conferma il suo primato come governatore più apprezzato dagli italiani, raggiungendo un consenso del 67,9%, in ulteriore crescita. Questo è il dato più significativo emerso dal sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21.
Al secondo posto nella classifica della fiducia si colloca Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 63,1%. A completare il podio si posiziona in terza posizione, sempre della Lega, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, con il 60,7%. Subito dietro, al quarto posto, troviamo Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, con il 60,5%.
Per quanto riguarda i sindaci delle principali città italiane, a guidare la graduatoria è Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, con un consenso del 58,7%. Al secondo posto emerge il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con il 56,9%, seguito da Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, che ottiene il 56,2%.
La rilevazione si basa su un campione di mille interviste, condotte telefonicamente e online, nel periodo compreso tra il 6 e il 13 agosto.
Sul fronte politico, le intenzioni di voto vedono Fratelli d’Italia attestarsi poco sopra il 30%. La Lega rimane stabile al 9%, precedendo Forza Italia. Il Partito Democratico si ferma al 20%, mentre il Movimento 5 Stelle registra una crescita significativa, arrivando al 12,2%. Al di sotto della soglia del 6% si colloca l’Alleanza Verdi Sinistra.