Lo scorso giugno il debito delle Amministrazioni pubbliche ha registrato un aumento di 18 miliardi rispetto al mese precedente, raggiungendo un totale di 3.070,7 miliardi di euro, come comunicato da Bankitalia.

L’incremento è attribuibile al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, che ha inciso per 16,4 miliardi, all’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro per 0,8 miliardi, arrivando a 47 miliardi, nonché agli effetti combinati di scarti e premi all’emissione e al rimborso, rivalutazioni dei titoli indicizzati all’inflazione e variazioni dei tassi di cambio, che hanno contribuito con ulteriori 0,8 miliardi.

A giugno le entrate tributarie registrate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, mostrando un incremento del 4,2% (+1,8 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2024.

Nei primi sei mesi del 2025, le entrate tributarie complessive hanno raggiunto i 257,3 miliardi, segnando una crescita del 3,4% (+8,5 miliardi) rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente.