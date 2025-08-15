L’ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, ricorda l’estate del 2010 con particolare intensità: «All’epoca Silvio Berlusconi mi prometteva: “Se prendi il posto di Gianfranco Fini diventerai il mio successore”». Oggi, invece, trascorre le sue vacanze in modo più rilassato: «Cammino circa 15 chilometri ogni giorno».

L’estate del 2010 fu segnata da contrasti profondi tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, un periodo turbolento che iniziò a Ferragosto e che segnò l’avvio di una crisi politica destinata a portare alla dissoluzione del Popolo della Libertà e, successivamente, alla fine del governo Berlusconi.

Casini, che in quel momento veniva insistentemente corteggiato dall’allora premier per mantenere in piedi la maggioranza con l’Unione di Centro, scelse di non cedere alle pressioni. Rivolgendosi ai protagonisti della disputa, affermò via telegiornale: «Meglio zoppicare sulla strada giusta che correre su quella sbagliata», citando per l’appunto Sant’Agostino.

Oggi Casini si trova a camminare con calma verso Punta Secca, nota località che ha fatto da sfondo alle ambientazioni di Montalbano.

«Sono a Scicli, ospite di mio fratello Federico, insieme alla mia famiglia. È un territorio meraviglioso», spiega. «Per mantenere una buona salute e invecchiare al meglio cerco di camminare 10-15 chilometri ogni giorno».

Con il passare degli anni, Casini ha anche scoperto una passione per il rock.

«Ho appena assistito a un concerto degli Oasis insieme ai miei figli, Caterina e Francesco. È stata un’emozione grande. A Wembley c’erano tanti italiani, stupiti nel vedermi: mi chiedevano di scattare selfie».

Casini siede in Parlamento senza interruzioni dal 12 luglio 1983, ossia da oltre 42 anni: un record senza paragoni. A domanda diretta, confessa quanto gli manchino quei suoi tempi da protagonista assoluto della politica.

«Oggi la mia vita è profondamente cambiata, prima non mi fermavo mai. Ricordo con particolare affetto l’estate della mia prima elezione alla Camera. Organizzavo vacanze itineranti nel mio collegio elettorale, tra Ravenna, Forlì e Ferrara. Fui accompagnato dalla cooperativa di Porto Maggiore e partecipai a una giornata di pesca con loro, nonostante un caldo torrido».

Spinto dall’entusiasmo, mi tolgo la maglietta per tuffarmi dal barcone. Tutti mi guardavano sbalorditi. Poi compresi subito il motivo: eravamo esattamente alla foce del Po, e sembrava quasi di buttarsi nella melma.

Un agosto molto meno pittoresco rispetto al 2010, anno segnato non solo dalle aspre critiche tra Berlusconi e Fini, ma anche dallo sbarco di Gheddafi a Roma, accompagnato da un accampamento beduino e figure femminili armate.

Per quale motivo non cedette alle continue pressioni del Cavaliere?

«Perché tutto era ormai definito. La mia collaborazione con Berlusconi iniziò nel 1994 e durò fino al 2006. Nel 2008 mi trovai candidato contro di lui e Veltroni. È evidente che quando Silvio entrò in conflitto con Fini, la soluzione più semplice sembrava essere il recupero del rapporto con me. Mai avrei accettato di entrare a far parte del cosiddetto “Partito del predellino”. Anche Fini mi aveva promesso di fare altrettanto».

Il 9 luglio 2010 partecipò a una cena organizzata da Bruno Vespa, alla quale presero parte Berlusconi, sua figlia Marina, Gianni Letta, Geronzi, il cardinale Bertone e l’allora governatore di Bankitalia Draghi. Il presidente del Consiglio tentò di convincerla?

«Fu una serata molto cordiale. Vespa è un ospite impeccabile, amico di Berlusconi ma consapevole della situazione. Marina, come sempre, rimaneva silenziosa accanto al padre, mostrando un atteggiamento riflessivo e senza protagonismi».

Anche la Santa Sede spingeva per un suo ritorno nel centrodestra.

«Si può dire che lo incoraggiava».

Cosa le prometteva Berlusconi?

«Ricordo bene un colloquio telefonico di un’ora e mezza mentre ero in spiaggia a Milano Marittima con mia figlia. Mi spiegava che quella sarebbe stata la scelta di una vita e che, in seguito, sarei diventato il suo successore. Tuttavia, non era certo compito mio risolvere la sua complicata situazione con Fini».

Alla fine, però, siete diventati amici?

«Le rivelo un piccolo segreto. Quando ero presidente della Camera, ho avuto un rapporto di amore e odio con Berlusconi. Spesso, soprattutto in estate, i giornalisti alimentano polemiche quando non hanno molti argomenti da trattare. Così, prima delle vacanze, fissavo sempre un pranzo con il Cavaliere per chiarire le cose. Lui invitava spesso a Villa Certosa, ma io rifiutavo. Anni dopo ci sono stato con i miei figli: un vero e proprio tour botanico con lui e Marta Fascina, è stata una splendida giornata».

Qual è la morale di tutto ciò?

«Negli ultimi anni il nostro rapporto si era trasformato in autentica amicizia. Le polemiche politiche passano in fretta. Ciò che va sottolineato è che il potere è un’illusione ottica: tutto svanisce.»

Tuttavia, quella fu anche l’estate in cui il quotidiano Il Giornale diffuse lo scoop sulla casa di Tulliani, un episodio che accelerò la crisi definitiva di Fini. Lei parlò di «squadrismo» nei confronti dell’ex leader di Alleanza Nazionale. Perché?

«Sì, continuo a pensarla così. Ancora oggi non ho capito perché ci sia stata una rottura così profonda e distruttiva tra Berlusconi e Gianfranco. Di solito, Berlusconi non nutriva rancore neanche verso i suoi peggiori avversari. Poi chissà cosa è successo veramente…».

Le prospettive del centrosinistra

Crede che il centrosinistra abbia possibilità di vittoria alle prossime elezioni politiche?

«Al momento le opportunità sono poche, a meno che non si crei una proposta convincente e solida».

Quali sono i suoi progetti futuri? Ha intenzione di ricandidarsi nel 2027?

«Dopo quasi 45 anni di impegno politico e quasi 70 di età, godendo di buona salute, considero questo l’ultimo dei miei problemi».

Ha almeno pianificato di diventare nonno?

«Questa scelta non dipende da me (ride). C’è un detto: “Chi è stato un buon padre diventa spesso un nonno mediocre”. Quindi, in un certo senso, rischio».