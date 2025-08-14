Prosegue il conto alla rovescia verso i XXV Giochi olimpici invernali, previsti dal 6 al 22 febbraio 2026 tra Milano e Cortina d’Ampezzo. A Predazzo, in Val di Fiemme, fervono i preparativi per le competizioni di salto con gli sci presso lo stadio Giuseppe Del Ben. Nella giornata di mercoledì 13 agosto, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, accompagnato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e l’impegno profuso dalla Provincia per garantire il completamento delle opere in tempo per l’omologazione necessaria ai Giochi.

Giancarlo Giorgetti ha dichiarato:

«Ho colto l’occasione della mia presenza qui in Trentino, dove trascorro qualche momento di relax, per constatare l’andamento dei cantieri in vista dei Giochi olimpici».

Durante la visita, oltre all’impianto dei trampolini, il ministro ha visitato anche il villaggio olimpico e la caserma della Guardia di Finanza di Predazzo. Ha aggiunto:

«Ho notato con piacere che i lavori sono in linea con le aspettative e i tempi; altrove bisogna accelerare un po’, ma sono fiducioso che arriveremo pronti».

Gli investimenti per lo sviluppo del territorio

Il presidente Maurizio Fugatti ha sottolineato l’importanza degli investimenti effettuati, affermando:

«Il Trentino ha destinato risorse significative per la riqualificazione degli impianti sportivi dedicati al salto con gli sci e allo sci di fondo, per la costruzione del Villaggio Olimpico e, in generale, per il miglioramento delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi».

Ha inoltre evidenziato come:

«A questi si aggiungono gli investimenti fatti a Baselga di Piné per le Olimpiadi giovanili del 2028. Questi progetti, una volta completati, daranno un forte impulso allo sviluppo del territorio e confermeranno ancora una volta la capacità del Trentino di realizzare opere con strutture di eccellenza».

All’incontro hanno preso parte anche il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il comandante della Scuola Alpina delle Fiamme Gialle di Predazzo, Sergio Lancerin, e l’ex consigliere regionale Gianluca Cavada. L’ex atleta azzurro della combinata nordica Luca Gianmoena ha svolto il ruolo di guida, illustrando al ministro Giorgetti le caratteristiche tecniche dei trampolini e le specificità della disciplina del salto con gli sci.